Юбилейная акция "Ночь кино" пройдет в Москве 23 августа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Юбилейная, 10-я акция "Ночь кино" пройдет в Москве 23 августа. В ней примут участие около 100 культурных площадок города, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"В кинотеатрах, парках, музеях и других культурных пространствах города организуют показы фильмов и анимации. Зрители увидят советскую классику и современные картины", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Впервые в рамках акции состоится фестиваль перуанского кино. Всего запланировано около 300 мероприятий, включая мастер-классы, лекции и тематические викторины.

Горожане и гости столицы смогут посмотреть фильмы с 35-миллиметровой пленки, в том числе "Гусарскую балладу" и "Экипаж". В рамках акции специальную программу проведут кинотеатры сети "Москино".

В "Спутнике" пройдут сеансы, посвященные 100-летию со дня рождения режиссера Петра Тодоровского. В "Туле" и "Молодежном" для посетителей подготовят детскую программу с мультфильмами, викторинами и мастер-классами. Музей кино на ВДНХ проведет лекции, экскурсии и интерактивы. В 13:00 в зале Андрея Тарковского гостей познакомят с форматом диафильмов, а в 17:00 состоится обсуждение феномена российских сериалов.

Кроме того, в этот день будут организованы тематические экскурсии по ВДНХ, в Музее славянской письменности "Слово", центре "Космонавтика и авиация" и других павильонах. Парк Горького, в свою очередь, проведет познавательную программу о развитии кинематографа в начале прошлого века.

В Музее Тропинина и московских художников пройдет экскурсия "Искусство и кино. Синергия искусств". В 15:00 там состоится тематическая викторина, а в 16:00 – показ документального фильма о художниках-реставраторах.

В день акции летние кинотеатры в парках будут работать до 23:00. Зрителям покажут фильмы "Пророк. История Александра Пушкина", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Группа крови".

Участниками акции также станут представители индустрии из других стран, среди которых Китай, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.

Вместе с тем Московская международная неделя кино пройдет в столице с 23 по 27 августа. Программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, в том числе из Китая, Индии, Бразилии, Египта и Турции.

Гостей ждут показы российских и зарубежных кинопроектов, автограф-сессии и творческие встречи. Помимо этого, в рамках международной недели кино 26 августа пройдет первый в России открытый благотворительный аукцион реквизита.

