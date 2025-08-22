Режиссер Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссер Вуди Аллен станет одним из участников Московской международной недели кино. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Диалог с легендой мирового кино ожидается 24 августа с 17:00 до 17:45, беседу будет вести режиссер Федор Бондарчук.

"Вуди Аллен, чьи работы стали культурным ориентиром и воплощением авторского стиля, впервые откроется российской аудитории в таком формате", – говорится в сообщении.

В рамках лекции-встречи участников ждет разговор о кино, жизни, вдохновении и честности в профессии.

Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа. В ней примут участие эксперты индустрии из 21 страны, в том числе из Китая, Индии, Бразилии, Египта и Турции.

Гостей ждут показы российских и зарубежных кинопроектов, автограф-сессии и творческие встречи. Помимо этого, в рамках недели кино 26 августа пройдет первый в России открытый благотворительный аукцион реквизита.

