22 августа, 08:36Культура
Режиссер Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Режиссер Вуди Аллен станет одним из участников Московской международной недели кино. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
Диалог с легендой мирового кино ожидается 24 августа с 17:00 до 17:45, беседу будет вести режиссер Федор Бондарчук.
"Вуди Аллен, чьи работы стали культурным ориентиром и воплощением авторского стиля, впервые откроется российской аудитории в таком формате", – говорится в сообщении.
В рамках лекции-встречи участников ждет разговор о кино, жизни, вдохновении и честности в профессии.
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа. В ней примут участие эксперты индустрии из 21 страны, в том числе из Китая, Индии, Бразилии, Египта и Турции.
Гостей ждут показы российских и зарубежных кинопроектов, автограф-сессии и творческие встречи. Помимо этого, в рамках недели кино 26 августа пройдет первый в России открытый благотворительный аукцион реквизита.