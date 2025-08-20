Почти шесть миллионов москвичей пользуются мобильной версией электронной медкарты

Мобильной версией электронной медкарты (ЭМК) пользуются уже почти шесть миллионов москвичей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последний год популярность мобильной версии электронной медкарты выросла в полтора раза. Через приложение горожане могут легко записаться на прием. Кроме того, у них всегда под рукой есть результаты анализов, КТ, МРТ и других исследований, протоколы осмотров, назначения врачей, рецепты и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

