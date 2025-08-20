Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

20 августа, 11:00

Общество

Почти шесть миллионов москвичей пользуются мобильной версией электронной медкарты

Почти шесть миллионов москвичей пользуются мобильной версией электронной медкарты

"Новости дня": робота-помощника протестируют в медицинской лаборатории Москвы

Новую систему для записи к врачу через СМС-подтверждение введут в Москве

Онлайн-запись родственников к врачу по полису ОМС в Москве защитят СМС-подтверждением

Качественную диагностику смогут получить пациенты в эндоскопических центрах Москвы

"Новости дня": срок ожидания эндоскопии в Москве сократился до нескольких дней

Новый экспресс-курс по уходу за пожилыми и больными людьми запустили в Москве

В Москве открылась выставка медицинских тренажеров нового поколения

Увидеть инновационную медтехнику можно на форуме "Москва 2030" в Гостином Дворе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 августа

Мобильной версией электронной медкарты (ЭМК) пользуются уже почти шесть миллионов москвичей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последний год популярность мобильной версии электронной медкарты выросла в полтора раза. Через приложение горожане могут легко записаться на прием. Кроме того, у них всегда под рукой есть результаты анализов, КТ, МРТ и других исследований, протоколы осмотров, назначения врачей, рецепты и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

