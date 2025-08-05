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Новости

05 августа, 23:00

Город

На форуме "Москва 2030" представлены новейшие разработки для городской среды

На форуме "Москва 2030" представлены новейшие разработки для городской среды

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В Москве проходит форум-фестиваль "Москва 2030", посвященный новым технологиям и развитию городской среды. Главная площадка работает в Гостином дворе, где гости могут познакомиться с инновациями, которые уже внедряются в медицине, транспорте и других сферах.

На выставке созданы зоны для практического знакомства с современным оборудованием, например, тренажеры для оказания первой помощи и интерактивные экспозиции, такие как "Музей организма" и "Нейронный лес". Все мероприятия бесплатны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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