На форуме "Москва 2030" представлены новейшие разработки для городской среды

В Москве проходит форум-фестиваль "Москва 2030", посвященный новым технологиям и развитию городской среды. Главная площадка работает в Гостином дворе, где гости могут познакомиться с инновациями, которые уже внедряются в медицине, транспорте и других сферах.

На выставке созданы зоны для практического знакомства с современным оборудованием, например, тренажеры для оказания первой помощи и интерактивные экспозиции, такие как "Музей организма" и "Нейронный лес". Все мероприятия бесплатны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.