Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Москве 9 августа

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в парке Победы на Поклонной горе в Москве 9 августа. Программа объединит свыше 1,5 тысячи участников из 65 регионов страны. Приедут также зарубежные гости.

В 2025 году мероприятие приурочили к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.