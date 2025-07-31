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31 июля, 14:30

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Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Москве 9 августа

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Москве 9 августа

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Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в парке Победы на Поклонной горе в Москве 9 августа. Программа объединит свыше 1,5 тысячи участников из 65 регионов страны. Приедут также зарубежные гости.

В 2025 году мероприятие приурочили к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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