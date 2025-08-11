Новый подход к лечению онкобольных внедрен в столице

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве развивается новый формат лечения онкологических пациентов с учетом индивидуальных особенностей их организма, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, в прошлом году на базе городской клинической больницы имени Юдина был открыт первый в столице кардиоонкологический центр, помогающий онкобольным пациентам, у которых из-за терапии могут развиться проблемы с сердцем.

"Противоопухолевая терапия может оказать серьезное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, поэтому важно заранее просчитать все риски и сформировать тактику ведения пациента с учетом его сопутствующих заболеваний", – отметила заммэра.

Ракова подчеркнула, что слаженная работа врачей разных профилей обеспечивает комплексное специализированное лечение онкопациентов.

"С октября 2024 по июль 2025 года врачи провели более 900 мультидисциплинарных консилиумов, более 1,5 тысячи первичных и более 2,5 тысячи повторных консультаций. Таким образом, сотни онкопациентов получили персонализированную и наиболее безопасную помощь", – заявила она.



Специалисты городского кардиоонкологического центра анализируют риски возникновения сердечно-сосудистых осложнений и направляют пациентов с подозрением на злокачественную опухоль в центр амбулаторной онкологической помощи. Там врачи после изучения истории болезни назначают пациенту диагностические процедуры. При наличии же показаний в кардиоонкоцентре разрабатывают наиболее безопасную и эффективную тактику лечения.

Помимо этого, основываясь на данных, накопленных во время работы, медики изучают частоту и характер кардиологических осложнений при применении различных препаратов. Полученная информация в результате используется для повышения качества медицинской помощи.



Ранее в Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию 12-летнему пациенту. Ее суть заключается в том, что собственные клетки иммунитета "учатся" находить и уничтожать раковые.

Пациент поступил в медучреждение с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Новый препарат изготовили на фармацевтическом заводе и приобрели за счет средств гранта столичного правительства. Лечение прошло успешно, ребенок чувствует себя нормально и уже выписан домой.

