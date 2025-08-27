Форма поиска по сайту

27 августа, 13:15

Мэр Москвы

Собянин назвал города, куда планируется продлить центральные диаметры

Московские центральные диаметры планируют продлить до Ярославля, Твери, Тулы и Смоленска. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, проект стараются делать с минимальными капитальными затратами, но логистику выстраивают так, чтобы поезда ходили как можно чаще, а пассажиры добирались в комфорте.

Программу планируют реализовать к 2030 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаДиана Жукова

