В Москве завершились гидравлические испытания теплосетей перед зимой

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершены гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Главной задачей испытаний было выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в предстоящий сезон.

"В настоящее время подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", – цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По его словам, к бесперебойной работе подготовили свыше 9 000 километров магистральных и 9 200 километров разводящих сетей, которые обеспечивают подачу тепла в более 74 000 зданий, включая свыше 34 000 жилых домов.

В текущем году гидравлические испытания разделили на 585 десятидневных этапов, в рамках которых специалисты устанавливали в трубах повышенное давление, чтобы имитировать повышенную нагрузку в зимние пики холодов. На это время горячую воду отключали.



Кроме того, в летний этап профилактических работ специалисты перекладывали трубопроводы, ремонтировали тепловые станции и центральные тепловые пункты, а также обслуживали внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее Бирюков рассказывал, что специалисты комплекса городского хозяйства также подготовили коммунальную технику к осенне-зимнему сезону. Было проведено техническое обслуживание машин, организован текущий ремонт и устранены неисправности, а при необходимости технику капитально ремонтировали.

