Собянин: к 1 сентября все городские объекты будут готовы к отопительному сезону

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти завершат подготовку всех городских объектов к новому отопительному сезону к 1 сентября. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в МАХ.

"Сейчас заканчиваем масштабную, комплексную работу, благодаря которой в холода будет тепло в каждой квартире", – написал мэр.

К настоящему моменту, по словам градоначальника, специалисты уже проверили и подготовили свыше 74 тысяч зданий, включая более 34 тысяч домов, 13 ТЭЦ, а также свыше 22 тысяч тепловых пунктов, малых котельных, тепловых и насосно-перекачивающих станций.

Также Собянин обратил внимание на дополнившие список уже готовые электрические и газовые сети, коммунальную технику, аварийные бригады. Более того, были проведены гидравлические испытания для выявления потенциально ненадежных участков сетей и их оперативного устранения.

Среди задач, которые планируется завершить в текущем году, мэр выделил капремонт одного энергоблока на ТЭЦ-25 и двух водогрейных котлов на ТЭЦ-26, ремонт около 2 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций.

Кроме того, в план включены работы в более чем 2,4 тысячи домов в рамках региональной программы капитального ремонта, заключил он.

На сегодняшний день специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 90% подготовительных работ к новому отопительному сезону в многоквартирных домах Москвы. При этом подача горячей воды была восстановлена в более чем 71 тысяче зданий, включая свыше 33 тысяч жилых домов.

Также была завершена подготовка к осенне-зимнему сезону коммунальной техники. В частности, специалисты провели техническое обслуживание машин, заменив расходные материалы – жидкости, фильтры и так далее. Был организован текущий ремонт и устранены неисправности, а при необходимости выполнялся капитальный ремонт техники.

