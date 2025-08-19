Температурные испытания теплосетей начались в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температурные испытания теплосетей в преддверии отопительного сезона начались в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Испытания будут проводиться с 18 по 31 августа на 9 тысячах километрах трубопроводов. Сотрудники ПАО "МОЭК" проверят готовность конструкций к повышенной нагрузке в период холодов. Для этого температура теплоносителя в магистральных сетях будет увеличена до 145 градусов.

"При нагревании и остывании металлических стенок конструкций могут быть выявлены потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях", – объяснил Бирюков, добавив, что это поможет отремонтировать оборудование до начала отопительного сезона.

Всего к осенне-зимнему периоду в Москве будет подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов.

Ранее Сергей Собянин рассказал об отправке 50 аварийно-восстановительных бригад в Донецк для подготовки к зиме. По его словам, они состоят из разных специалистов со всем необходимым оборудованием и спецтехникой.



Мэр подчеркнул, что на особом контроле у московских коммунальщиков – подготовка к отопительному сезону социальных объектов, в том числе школ, детсадов, больниц и поликлиник. В эти объекты тепло подается в первую очередь.

Также им предстоит решить проблему, связанную с отсутствием стабильной подачи воды в системе централизованного водоснабжения.

