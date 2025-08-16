16 августа, 09:30Мэр Москвы
Собянин: еще 50 бригад городских служб отправлены в Донецк для подготовки к зиме
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Еще 50 аварийно-восстановительных бригад отправлены в Донецк для быстрой и качественной подготовки к зиме, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.
По его словам, бригады состоят из разных специалистов со всем необходимым оборудованием и спецтехникой для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Глава города подчеркнул, что на особом контроле у московских коммунальщиков – подготовка к отопительному сезону социальных объектов, в том числе школ, детсадов, больниц и поликлиник. В эти объекты тепло подается в первую очередь.
"Еще одна острая проблема, которую постоянно приходится решать, – отсутствие стабильной подачи воды в систему централизованного водоснабжения", – заметил Собянин.
По его словам, в 2022 году был проложен водовод протяженностью более 5 километров, которые обеспечивает дополнительную подачу воды в город. Кроме того, были отремонтированы десятки километров аварийных трубопроводов. В настоящее время в развозе воды участвуют 135 машин коммунальщиков из столицы.
"Столичные бригады дежурят в Донецке с июля 2022 года. Они ремонтируют многоквартирные дома, при необходимости – обновляют системы отопления, водоснабжения и канализации", – заключил мэр.
Ранее Собянин рассказывал, что столица продолжает создавать общественные пространства и обновлять инфраструктуру в Донецке и Луганске. Специалисты с 2022 года восстанавливают в этих городах жилье, больницы, инженерные сети, а также обустраивают зоны отдыха.