Собянин: еще 50 бригад городских служб отправлены в Донецк для подготовки к зиме

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Еще 50 аварийно-восстановительных бригад отправлены в Донецк для быстрой и качественной подготовки к зиме, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, бригады состоят из разных специалистов со всем необходимым оборудованием и спецтехникой для проведения ремонтно-восстановительных работ.



Глава города подчеркнул, что на особом контроле у московских коммунальщиков – подготовка к отопительному сезону социальных объектов, в том числе школ, детсадов, больниц и поликлиник. В эти объекты тепло подается в первую очередь.



"Еще одна острая проблема, которую постоянно приходится решать, – отсутствие стабильной подачи воды в систему централизованного водоснабжения", – заметил Собянин.

По его словам, в 2022 году был проложен водовод протяженностью более 5 километров, которые обеспечивает дополнительную подачу воды в город. Кроме того, были отремонтированы десятки километров аварийных трубопроводов. В настоящее время в развозе воды участвуют 135 машин коммунальщиков из столицы.



"Столичные бригады дежурят в Донецке с июля 2022 года. Они ремонтируют многоквартирные дома, при необходимости – обновляют системы отопления, водоснабжения и канализации", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что столица продолжает создавать общественные пространства и обновлять инфраструктуру в Донецке и Луганске. Специалисты с 2022 года восстанавливают в этих городах жилье, больницы, инженерные сети, а также обустраивают зоны отдыха.

