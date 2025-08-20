Более 90% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кузьмиченок Василий

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 90% подготовительных работ к новому отопительному сезону в многоквартирных домах Москвы. Об этом заявил по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону", – отметил он.

В частности, на тепловых сетях специалисты проводят гидравлические испытания, в рамках которых по утвержденному графику временно прекращается подача горячего водоснабжения, уточнил вице-мэр.

В настоящее время подача горячей воды уже восстановлена в более чем 71 тысяче зданий, включая свыше 33 тысяч жилых домов, что составляет свыше 90% от общего числа.

Бирюков подчеркнул, что проведение испытаний тепловых сетей является ключевым элементом подготовки к отопительному сезону. Во время тестов отдельные участки трубопроводов поочередно отключают и подвергают повышенному давлению, чтобы проверить их состояние.

"Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", – пояснил заммэра.

Он также отметил, что в рамках подготовки проводятся дополнительные испытания тепловых сетей, в ходе которых температура теплоносителя в магистральных трубопроводах повышается до максимального уровня. Это позволяет выявить потенциально ненадежные участки, не обнаруженные при гидравлических испытаниях.

В общей сложности к новому отопительному сезону в Москве будет подготовлено более 74 тысяч зданий, включая свыше 34 тысяч многоквартирных домов, заявил Бирюков.

Ранее стало известно, что к отопительному сезону в Москве уже было подготовлено более 80% социальных объектов. Полностью готовы более 6,7 тысячи объектов, включая 4 801 образовательное учреждение, 1 243 объекта здравоохранения, 366 объектов культуры и 221 спортивный объект.

Также специалисты планируют проверку 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей.