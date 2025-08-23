Собянин сообщил о двух новых технопарках в Москве

В столице появились два новых технопарка. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин.

На Новомосковской улице разместили телевизионные студии, дикторские и монтажные зоны, эфирный комплекс, а также офисы, коворкинг и коммерческие центры обработки данных. Мэр уточнил, что ключевыми резидентами станут телеканал, радиохолдинг и компании-разработчики программного обеспечения для телевидения и интернет-вещания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

