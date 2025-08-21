Больше 2,2 тысячи флагов украсили Москву ко Дню государственного флага России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсили Москву ко Дню государственного флага РФ, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что в этом году флаги были установлены на столичных мостах – Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском, Большом Краснохолмском. Кроме того, они появились на 1-м и 2-м Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе.

Композициями из триколора также украсили здания Государственной думы, Совета Федерации и правительства Москвы. Помимо этого, на остановках городского транспорта, билбордах и афишных стендах разметили 500 поздравительных плакатов.

"На 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", – подчеркнул Бирюков.

Празднование Дня государственного флага РФ состоится на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 22 августа. В 20:30 посетителям будет представлено световое шоу в цветах триколора. Кабины аттракциона и конструкция колеса будут раскрашены в белый, синий и красный. Кроме того, будет подсвечена главная лестница.

