Бизнес приготовил для горожан кулинарные мероприятия в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бизнес приготовил для горожан кулинарные мероприятия в рамках фестиваля "Вкусы России", проходящего в проекте "Лето в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На мероприятии, организованном на ВДНХ, гости смогут попробовать блюда из разных регионов России, приобрести товары от производителей из 75 субъектов страны и принять участие в ремесленных, творческих и гастрономических мастер-классах с 14 по 24 августа.

В рамках подготовленной программы от партнеров фестиваля посетителей ждут разнообразные активности: от кулинарного видеочелленджа и интерактивов о правильном питании до выступлений хедлайнеров и занятий.

Вместе с тем горожане посетят ярмарку, ресторанный дворик, зону мастер-классов и творческие пространства с оригинальным оформлением, на которых эксперты расскажут интересные факты о сельском хозяйстве.

Например, сеть "ВкусВилл" запустила точку питания, где предлагают полезные перекусы из фермерских продуктов по оригинальным рецептам. Павильон площадью 3 квадратных метра и высотой до 2,5 метра расположен рядом с арт-объектом "Маяк для хороших людей".

В меню представлены разнообразные блюда, включая "Мама Бургер" с голубым сыром и вишневым вареньем, колбасу на булочке с морковью по-корейски, шаурму с курицей и печеным картофелем, горячий бутерброд с курицей, омлетом и моцареллой, а также блины с курицей.

У павильона № 510 "Главвино" гостей ждут дегустационные сеты с лучшими отечественными винами, которые помогут познакомиться с культурой России.

В свою очередь, центр гастропродюсирования Юлии Булейко Булейко организовал кулинарное шоу "Битва на кухне", в рамках которого проводятся мастер-классы и кулинарные соревнования, где известные медийные личности и блогеры готовят национальные блюда народов России под руководством опытных шеф-поваров.

Ежедневно состязания проходят на главной сцене фестиваля. При этом для онлайн-зрителей доступен прямой эфир на Rutube. Судейство осуществляют шеф-повара Андрей Шмаков, Александр Югра, Артем Сенчин и Евгений Мещеряков.

Вместе с тем информационный партнер фестиваля, соцсеть Likee, запустила челлендж #ВкусыРоссии. Участники должны записать видео, в котором они готовят или пробуют любимые блюда русской кухни. Кроме того, представители соцсети проводят тренинг по работе с платформой для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, на фестивале состоится фотовыставка, организованная совместно с порталом "Культура.рф". Посетители смогут познакомиться с уникальными блюдами, такими как башкирский корот или чувашский шартан, а также узнать о культурных особенностях, традициях и обычаях народов России.

Сеть магазинов "Магнит" приглашает детей на ремесленные и гастрономические мастер-классы в специальной зоне. С понедельника по четверг с 11:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00 проводятся занятия по раскрашиванию "Карта региональных вкусов России".

Также ежедневно с 12:00 до 16:00 дети занимаются лепкой миниатюрных кубанских овощей и фруктов из пластилина, с 12:00 до 20:00 на мастер-классе "Вкусные картинки" предлагается создание переводных тату и аквагрима.

Программа включает занятие по расписыванию традиционных тульских пряников. Они проходят с 16:00 до 19:00. Кроме того, все желающие могут перекусить в кафе сети и купить продукты брендов, участвующих в конкурсе "Вкусы России", на торговой площадке партнера.

Тем временем группа "Черкизово" организовала кулинарные мастер-классы по традиционным рецептам разных регионов, а бренд "Латифа" проведет занятия 21–24 августа в 13:00, 15:00 и 17:00, где гости узнают секреты приготовления блюд народов России. Среди них будут дюртюлинское харчо, осетинское рагу и чуду с курицей по-маджализски.

Помимо этого, для детей ежедневно в 13:00 стартуют мастер-классы. Юные участники смогут смастерить тематические браслеты, расписать гастрономические значки и нанести блеск-тату.

Между тем в рамках "Лета в Москве" состоится викторина, посвященная культовым книгам о пиратах и морских приключениях. Гости смогут принять участие на окружной площадке в парке "Торфянка".

Туда приглашаются взрослые и дети, которые хорошо знакомы с такими произведениями, как "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона, "Дети капитана Гранта" и "Таинственный остров" Жюля Верна.

