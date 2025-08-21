Горожан пригласили на викторину в парк "Торфянка" в рамках "Лета в Москве"

Викторина, посвященная культовым книгам о пиратах и морских приключениях, состоится на окружной площадке в парке "Торфянка" в рамках "Лета в Москве".

Туда приглашаются взрослые и дети, которые хорошо знакомы с такими произведениями, как "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона, "Дети капитана Гранта" и "Таинственный остров" Жюля Верна.

О том, когда начнется интеллектуальное состязание, – в эфире телеканала Москва 24.

