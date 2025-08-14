В "Зарядье" выступят юные музыканты из России, Ливана и Армении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Юные музыканты из России, Ливана, Армении и других стран выступят в большом амфитеатре парка "Зарядье", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выступления будут проходить в рамках III Фестиваля юношеских оркестров мира с 22 по 24 августа. Мероприятие станет частью форума "Территория будущего. Москва 2030". Каждый день на сцену будут выходить по три коллектива с разными программами и стилями, а участники приедут из почти 30 стран мира.

В России 22 августа впервые выступит Ливанский национальный юношеский оркестр, дирижер Даяна Гофман. Начало – в 13:00. В 17:00 выступит Детский симфонический оркестр городов Росатома под руководством эквадорского дирижера Фредди Кадены. В 21:00 на сцену выйдет Государственный молодежный оркестр Армении с дирижером Сергеем Смбатяном.

На следующий день, 23 августа, в 13:00 любой желающий может послушать Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области. В 17:00 впервые на фестивале выступит Детский симфонический оркестр Москвы. Дирижерами будут Юрий Башмет и Антон Шниткин.

Под управлением Башмета также выступит традиционный участник фестиваля – Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Кроме того, в концерте примут участие актеры театра и кино Евгений Миронов и Марина Александрова. Начало – в 21:00.

Заключительный день фестиваля, 24 августа, начнется в 13:00 с выступления Уральского юношеского симфонического оркестра под руководством дирижера Антона Шабурова. Симфонический оркестр Франсиско де Миранда "Эль Система" из Венесуэлы выйдет на сцену в 17:00. В этом году он отмечает 50-летие программы поддержки одаренных музыкантов, по которой обучаются более 350 тысяч человек.

Завершится программа в 21:00 выступлением Всемирного юношеского симфонического оркестра, который объединил музыкантов из 24 стран. Среди них – Россия, Китай, Сербия, Сирия, Турция и многие другие. Оркестр исполнит Пятую симфонию Людвига ван Бетховена, а также сюиту "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.

Фестиваль юношеских оркестров мира прошел впервые в 2023 году, а в 2024-м в нем приняли участие коллективы из 21 страны. На фестивале также был создан Всемирный юношеский симфонический оркестр.

Для многих участников это станет первым визитом в Россию. Вход на все мероприятия свободный.

Ранее стало известно, что в парке "Зарядье" 15 и 16 августа в открытом кинотеатре "Под стеклянной корой" пройдет показ космической дилогии "Москва – Кассиопея" и "Отроки во Вселенной" режиссера Ричарда Викторова.

Фильм "Большое космическое путешествие" (1974) режиссера Валентина Селиванова можно будет посмотреть 17 августа. Показ приурочен к 80-летию со дня рождения композитора Алексея Рыбникова.

