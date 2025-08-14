Москва впервые широко представит свою культуру в Кувейте

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В конце сентября в Эль-Кувейте состоится первый фестиваль "Московские сезоны". Он позволит жителям ближневосточной страны познакомиться с культурой и традициями столицы России, а также узнать больше о ее туристических возможностях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Одним из ключевых событий мероприятия станет выступление Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина в культурном центре шейха Джабера аль-Ахмада. Музыканты исполнят шедевры русской классики, включая симфоническую сюиту "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова и сюиту из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского.

Перед концертом гостей будут ждать традиционные московские угощения на стойках "Московское чаепитие" и фотозона с актерами фестиваля "Усадьбы Москвы" в исторических костюмах.

Кроме того, на территории одного из самых больших торговых комплексов Ближнего Востока – Avenues – в рамках фестиваля пройдут выступления творческих коллективов и будет организована фотовыставка. Посетители также смогут узнать о достопримечательностях Москвы, интересных маршрутах, местах для отдыха, выставках и разнообразных городских мероприятиях.

Вместе с тем для участников будет работать туристско-информационный центр столицы, а на отдельной стойке "Московское чаепитие" гости смогут попробовать столичные сладости и чай "Москва".

Отмечается, что Москва активно развивает сотрудничество с дружественными государствами в сфере туризма. В частности, идея фестиваля возникла на деловой сессии Мостуризма в Кувейте, где обсуждались вопросы об увеличении турпотока в столицу из этого региона.

Усилия по продвижению города уже дали результаты. Например, в 2024 году число поездок из Кувейта выросло в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом. Более того, туристы из этой страны проявляют высокую потребительскую активность: в среднем они тратят в Москве 272 тысячи рублей, и 97% их поездок совершаются с туристическими целями.

Ранее стало известно, что туристический поток в Москву достиг рекордных показателей в 26 миллионов человек. Город активно адаптируется к росту числа гостей, развивая инфраструктуру и открывая новые гостиницы.

За последние 15 лет туристический поток увеличился в два с половиной раза, что привело к активному развитию гостиничного бизнеса. За полтора года один из ведущих гостиничных операторов Москвы увеличил номерной фонд на 17%, доведя его до трех с половиной тысяч номеров.