Туристический поток в Москву достиг рекордных показателей в 26 млн человек

Поток туристов в Москву продолжает расти. В прошлом году столицу посетили рекордные 26 миллионов человек. Город активно адаптируется к росту числа гостей, развивая инфраструктуру и открывая новые гостиницы.

За последние 15 лет туристический поток увеличился в два с половиной раза, что привело к активному развитию гостиничного бизнеса. За полтора года один из ведущих гостиничных операторов Москвы увеличил номерной фонд на 17%, доведя его до трех с половиной тысяч номеров.

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