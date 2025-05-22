Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 07:30

Общество

Россиянам рекомендовали брать отпуск в июле в 2025 году

Россиянам рекомендовали брать отпуск в июле в 2025 году

В РФ подросткам могут установить лимит на переводы

В РФ многодетным семьям могут разрешить бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах

Россиянам напомнили о штрафах за очистку дачных участков от некоторых растений

Завершается прием заявок на Национальную премию в области будущих технологий "Вызов"

В столице наградили победителей краеведческого диктанта "Московский код"

Погода в Москве перейдет к июньским показателям с 23 мая

"Мослекторий": Никита Логинов – о клиповом мышлении

"Московский патруль": сезон активности ядовитых змей начался в Подмосковье

Более 600 случаев жестокого обращения с животными зафиксировали в Москве за год

Специалисты порекомендовали брать отпуск в июле в 2025 году. Они отметили, что на июнь планировать отдых не стоит. Дело в том, что стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться.

По словам экспертов, чем меньше количество рабочих дней, тем невыгоднее отдыхать, поскольку стоимость одного рабочего дня окажется выше среднего заработка, из которого рассчитываются отпускные выплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика