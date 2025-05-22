Россиянам рекомендовали брать отпуск в июле в 2025 году

Специалисты порекомендовали брать отпуск в июле в 2025 году. Они отметили, что на июнь планировать отдых не стоит. Дело в том, что стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться.

По словам экспертов, чем меньше количество рабочих дней, тем невыгоднее отдыхать, поскольку стоимость одного рабочего дня окажется выше среднего заработка, из которого рассчитываются отпускные выплаты.

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