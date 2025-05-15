Стартовало онлайн-голосование за номинантов премии "Золотой медвежонок"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Началось онлайн-голосование за номинантов 15-й национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок", сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Глава ведомства Анатолий Гарбузов назвал развитие индустрии детских товаров одной из главных задач московской промышленности. В настоящее время в городе порядка 30 предприятий выпускают одежду, школьную форму, обувь и другие изделия для детей. По его словам, "Золотой медвежонок" дает возможность отметить лучшие товары и стимулировать устойчивое развитие сектора.

Поддержать столичных производителей можно на сайте премии до 6 июня. В 2025 году Москва является лидером по количеству номинаций и представленных проектов. Всего в конкурсе принимают участие около 20 московских производителей.

Например, компания "Бау-Групп" в номинации "Лучшие игры и игрушки" представила игрушки-муфты "Тапо". Их разработали при участии психологов и педагогов. Изделия изготавливаются из гипоаллергенных материалов и поставляются с паспортом.

В номинации "Лучшее учебное оборудование и средства обучения" участвует предприятие "Некс-Т". Компания представила коллекцию детского интерактивного оборудования с развивающими играми и героями "Союзмультфильма".

Московские компании создают не просто товары, а решения, способствующие здоровому, безопасному и всестороннему развитию детей, пояснила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Между тем в начале года город совместно с Ассоциацией подготовили дорожную карту по развитию индустрии детских товаров, которая предполагает проработку новых инструментов поддержки производителей для увеличения выпуска продукции, роста спроса и расширения экспорта.

Ранее в РФ предложили маркировать детские игрушки по новому стандарту. Новый законопроект должен поддерживать производителей игрушек, делающих ставку на традиционные ценности и здоровое развитие детей. Маркировать предлагается игрушки, которые не выдержали социально-психологической экспертизы в соответствии с новым национальным стандартом.

