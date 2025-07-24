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24 июля, 11:23

Происшествия

Более 10 человек погибли при ракетных ударах Камбоджи по Таиланду

Фото: AP Photo/Sunny Chittawil

В результате ударов системой залпового огня БМ-21 "Град" Камбоджи по Таиланду погибли 11 гражданских. Об этом заявил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин.

"Удары были нанесены по ряду гражданских объектов, в том числе по местам, где расположены 5 местных больниц, в том числе один снаряд попал непосредственно в здание больницы в провинции Сурин", – передает РИА Новости слова министра.

По его словам, все 5 больниц в настоящее время эвакуированы.

О вооруженном столкновении на спорной границе между Камбоджей и Таиландом стало известно утром 24 июля. По утверждению тайской стороны, Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом. Однако представитель Минобороны Камбоджи назвал это самообороной.

Таиланд из-за эскалации принял решение закрыть все пограничные пункты с Камбоджей. Власти четырех провинций Таиланда у границы с Камбоджей объявили эвакуацию местных жителей.

В свою очередь, представитель МИД страны Никондет Пхалангкун заявил, что войска Камбоджи ударили по гражданским объектам. На фоне эскалации конфликта посольство Таиланда призвало граждан покинуть страну.

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