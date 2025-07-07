Польская армия начала операцию на границе с ФРГ

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Армия Польши начала специальную операцию "Безопасный запад" на границе с ФРГ. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х, передает "Газета.ру".

"Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией", – написал он.

В операции принимают участие около пяти тысяч польских военных. Одновременно Варшава расширяет деятельность на границе с Литвой, указал Косиняк-Камыш.

Помимо этого, 7 июля Польшей был введен временный пограничный контроль с Германией и Литвой.

Между тем в мае СМИ сообщали, что жители приграничья Литвы и Польши начали массово уезжать из своих домов после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия против России.

По данным Мерца, ограничения по дальности с военных поставок Украине сняли Великобритания, Франция, США и Германия. Это означает, что Украина может наносить удары по военным позициям на территории РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел серьезной эскалацией решение европейских стран об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия, если оно на самом деле было принято.

