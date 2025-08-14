Фестиваль "Моспитомец" и ночь спорта пройдут в выходные в рамках "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Моспитомец", спортивные мероприятия, квесты, а также мастер-классы пройдут с 15 по 17 августа в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Выставку-пристройство собак и кошек с познавательной программой проведут в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре. Волонтеры привезут 90 животных из столичных приютов.

В рамках фестиваля в мобильной ветстанции специалисты комитета ветеринарии Москвы осмотрят животных и дадут консультации, а в лектории выступят зооэксперты. Кроме того, можно будет получить различные услуги, в том числе сделать животному вакцинацию против бешенства, чипирование или стрижку когтей.

Для гостей проведут мастер-классы и откроют фотобудку. Также в корзине добра можно будет оставить корм для приютов.

Вместе с тем 16 августа на центральных улицах города пройдет фестиваль "Ночь московского спорта". В его рамках состоятся свыше 100 тренировок по 24 видам спорта, фан-встречи со спортсменами, любительские турниры и показательные выступления профессионалов.

Спортивные мероприятия пройдут и на территории главной выставки страны. Например, спортивный клуб "Кроссминтон на ВДНХ" приглашает горожан сыграть в ракеточную игру, которая сочетает в себе элементы бадминтона, сквоша и тенниса.

В свою очередь, спортклуб "Кроссфит на ВДНХ" предлагает заняться фитнесом нового формата, который включает элементы кардионагрузки, аэробики, тяжелой атлетики и спортивной гимнастики.

"Лакросс на ВДНХ" приглашает москвичей на игру на стадионе в парке "Останкино", а на площадке перед павильоном № 574 проходят регулярные занятия спортивного клуба "Лонгборд на ВДНХ".

Также спортклуб "Мас-рестлинг на ВДНХ" приглашает гостей познакомиться с национальным видом спорта Якутии. По правилам два участника садятся друг напротив друга, упираются ногами в доску и по команде арбитра "Чэ!", перетягивают деревянную палку под названием "мас".

Мастер-классы и тренировки проводит мастер спорта, судья первой категории, тренер сборной Москвы по мас-рестлингу Амаль Сафаров.

Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" приглашает на функциональные тренировки, которые состоятся:



17 августа в 11:00 в зоне отдыха "Тропарево";

в 14:00 в парке "Мещерский", на территориях Школьного озера в Зеленограде и Серебряного бора на пляже № 3.

Также в Москве продолжается чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", в рамках которого желающие каждый день могут соревноваться на Тверском бульваре. В воскресенье, 17 августа, состоится очередной турнир "Герои шахматной доски. Москва".

На Болотной площади проходит фестиваль "Молодежная точка". Кроме того, 15 августа в хабе "Развитие" пройдет игра "Твистер", а 16 августа – мероприятие по кастомизации черных футболок.

Кроме того, на Болотной площади в этот же день состоится мультимедийное симфоническое шоу "Симфомультимедия". Инструментальный оркестр Nella Musica Orchestra исполнит мелодии из популярных мультфильмов. В программу войдут саундтреки из картин Хаяо Миядзаки, Тима Бертона и других.

На роллердроме в воскресенье состоится спортивный челлендж, а в хабе "Креатив" можно будет присоединиться к пленэру "Домик". На этой же площадке вечером гости будут создавать визуальный инструмент для отслеживания своих привычек.

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" можно будет посетить на ВДНХ с 14 по 24 августа. Гости смогут попробовать фермерские товары из разных уголков России, а также пообщаться с теми, кто их создает. В программе представлено более 5 тысяч национальных блюд.

Гостям представят культурно-развлекательную программу, мастер-классы, кулинарные шоу и выступления артистов. Площадка находится между фонтанами "Каменный цветок" и "Дружба народов".

В открытом кинотеатре "Под стеклянной корой" в парке "Зарядье" 15 и 16 августа пройдет показ космической дилогии "Москва – Кассиопея" (1973) и "Отроки во Вселенной" (1974) режиссера Ричарда Викторова.

Фильм "Большое космическое путешествие" (1974) режиссера Валентина Селиванова можно будет посмотреть 17 августа. Показ приурочен к 80-летию со дня рождения композитора Алексея Рыбникова. Зрители могут также посетить экскурсию по выставке "Алексей Рыбников. Метафизика нот" в Старом Английском Дворе.

Проект "Молодежь Москвы" 16 августа приглашает присоединиться к "Космическому балу" в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. В этот же день в саду имени Н. Э. Баумана и в парке культуры и отдыха "Покровский берег" пройдет культурный фестиваль с мастер-классами и лекциями по литературе.

Кроме того, в саду 16 августа состоится театрализованная пешая экскурсия "Прогулка с героями романов великих русских писателей". Также ежедневно доступен городской квест с использованием мультимедийных технологий "Яков Брюс: в поисках утерянной книги".

Горожане могут попробовать себя в роли частных детективов в окрестностях городской усадьбы Цурикова – Нарышкиных. На маршруте через усадьбу М. К. Морозовой ежедневно проводится мультимедийно-интерактивная экскурсия в формате квеста-прогулки "Тайны старого Арбата, или Ключи от города".

Для любителей литературы в столице пройдут:



вечерние чтения с актрисой театра и кино Ириной Горбачевой в Пушкинском сквере 16 августа в рамках проекта "Книга в городе";

паблик-ток "Современное фэнтези", в ходе которого автор 15 молодежных бестселлеров Екатерина Соболь расскажет о современной мифологии и трендах жанра в России, на Сретенском бульваре 17 августа.

В арт-павильоне "Ракета" проекта "Сделано в Москве" на Рождественке проведут мастер-класс по сбору пазлов и мозаики. На этой же площадке 15 августа в 19:30 и 16 августа в 17:00 дети с помощью авторских раскрасок смогут в игровой форме узнать о важности семейных традиций.

Помимо этого:



16 и 17 августа в 13:00 в арт-павильоне "Ракета" дети будут собирать развивающий конструктор;

17 августа с 17:00 до 20:00 ребята будут рисовать вместе со сказочным героем Тапо;

в "Зеленом маркете" на Болотной площади 16 августа пройдет мастер-класс по росписи свечей и изделий из гипса с использованием акриловых красок.

В Большом московском государственном цирке на проспекте Вернадского для гостей и жителей Москвы проходят гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025".

В цирках шапито 15, 16 и 17 августа запланированы шоу "Цирковые дивертисменты". В ландшафтном парке "Южное Бутово" выступят артисты Большого московского цирка. В Измайловском парке представят шоу "Полосатый рейс", а в кинопарке "Москино" – "Алжирские львы".

Как ранее рассказывал Сергей Собянин, добрые выходные пройдут в городе 16 и 17 августа в рамках "Лета в Москве". Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в сквере вдоль Олонецкого проезда. Для гостей организуют мастер-классы, квест с подарками и благотворительный тест "Перекресток решений".

