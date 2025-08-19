19 августа, 06:35Культура
"Моя Москва": Елена Валюшкина. Часть 1
Елена Валюшкина мечтала быть ветеринаром или мультипликатором, а стала актрисой. Она служит в Театре Моссовета уже более 40 лет.
В этом выпуске, прогуливаясь по Тверскому району Москвы, заслуженная артистка откроет секрет своего происхождения, вспомнит житейский совет от актрисы Ирины Муравьевой, расскажет, почему убегала со сцены вместе с актером Ростиславом Пляттом, и покажет заветные места Москвы.
Подробнее – в программе "Моя Москва".