19 августа, 06:35

Культура

"Моя Москва": Елена Валюшкина. Часть 1

Елена Валюшкина мечтала быть ветеринаром или мультипликатором, а стала актрисой. Она служит в Театре Моссовета уже более 40 лет.

В этом выпуске, прогуливаясь по Тверскому району Москвы, заслуженная артистка откроет секрет своего происхождения, вспомнит житейский совет от актрисы Ирины Муравьевой, расскажет, почему убегала со сцены вместе с актером Ростиславом Пляттом, и покажет заветные места Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

