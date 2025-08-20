Научный фестиваль "Дело техники" пройдет на Южном речном вокзале 23 августа

Фото: ресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Фестиваль "Дело техники" состоится в субботу, 23 августа, на Южном речном вокзале, передает портал мэра и правительства Москвы.

С каждым годом столичные речные вокзалы становятся популярнее у москвичей и гостей города, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Продолжаем развивать их по поручению Сергея Собянина. Делаем все, чтобы проводить здесь досуг было интересно в любое время года", – подчеркнул вице-мэр.

Слева от вокзала для всех желающих проведут занятие по сборке и конструированию "заумных машин" американского инженера Руба Голдберга. Это механизм, который выполняет какую-либо манипуляцию сложным путем, где одно действие запускает второе. Первое занятие пройдет с 13:00 до 15:00, второе – с 16:00 до 18:00.

Также на первом и втором этажах с 12:00 до 19:00 будут проходить различные мастер-классы. Как дети, так и взрослые смогут попробовать себя в архитектуре, проектировании, ракетостроении и многом другом.

Любой желающий может посетить мастер-классы по 3D-печати, программированию, цианотипии, биомеханике.

На втором этаже будет расположена фотозона, площадка с микроскопами и физическая лаборатория. На этом же этаже находится лекторий, где с 14:00 до 18:00 состоятся лекции на разные темы.

В 14:00 руководитель отдела наземных систем малых космических аппаратов компании по производству беспилотников Кирилл Стариков расскажет об исследованиях, которые ведут при помощи спутников.

В 15:00 руководитель проекта группы координации основной деятельности Политехнического музея Алексей Бутырин прочитает лекцию об истории российской науки, техники и об отечественных инженерах, без которых не было бы прогресса.

В 16:00 о своем рабочем дне и секретах работы расскажет машинист Московского метрополитена Иван Cубботин. В 17:00 пройдет встреча с представителем Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

Кроме того, перед зданием музея транспорта Москвы пройдут шоу с применением катушки Тесла и газоразрядных ламп. Выступления пройдут с 15:15 до 15:45 и с 18:00 до 18:30.

В течение всего дня на набережной будет находиться ростовая раскраска "Дело техники", а в зоне рядом со сквером запустят пневматические ракеты. С 15:00 до 16:00, а также с 17:00 до 18:00 можно будет создать дизайн картонного автомобиля и устроить мини-гонки.

Вход на все мероприятия бесплатный, но заранее необходимо пройти регистрацию.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 24 августа, в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет фестиваль "Спортивные выходные". Гостей ждут бесплатные тренировки и мастер-классы от знаменитых спортсменов и артистов.

Занятия организуют в формате марафона. Среди приглашенных звезд – певица Катя Адушкина, фигурист Александр Энберт с супругой Алесей и фигуристка Алина Загитова.

