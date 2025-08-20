Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 11:50

Спорт

Турнир по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет в Москве

Турнир по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет в Москве

Москвичи и гости города могут принять участие в турнирах по игре "Камень, ножницы, бумага". Они проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках.

Также в рамках проекта "Лето в Москве" можно посетить фестиваль "Шахматный сквер" на Театральном проезде у гостиницы "Метрополь".

Кроме того, открыты 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва" и более 50 локаций проекта "Спортивные выходные".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортфестивалигородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

