20 августа, 11:50Спорт
Турнир по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет в Москве
Москвичи и гости города могут принять участие в турнирах по игре "Камень, ножницы, бумага". Они проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках.
Также в рамках проекта "Лето в Москве" можно посетить фестиваль "Шахматный сквер" на Театральном проезде у гостиницы "Метрополь".
Кроме того, открыты 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва" и более 50 локаций проекта "Спортивные выходные".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.