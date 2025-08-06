Арии из итальянских опер и джазовые композиции прозвучали на Патриарших прудах

В Москве продолжают демонстрировать театральные и музыкальные представления. Зрители ежедневно посещают фестивальные площадки для того, чтобы посмотреть на спектакли или послушать выступления артистов.

Например, вечером в среду, 6 августа, на Патриарших прудах прозвучали арии из итальянских опер и джазовые композиции. Причем музыкальное выступление "Лето. Классика. Джаз" было организовано на сцене, которая расположена на воде.

