Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут открыли многофункциональный центр Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ). Он расположен на улице Рябиновой в столичном районе Очаково-Матвеевское.

"Хотя это центр административной инспекции, но самое главное было – создать условия, потому что это десятки тысяч единиц техники, которой требуется техосмотр, переоформление. Все это происходило не в лучших условиях", – отметил мэр столицы, выразив благодарность главе Минсельхоза за содействие в реализации проекта.

По его словам, площадка для приема экзаменов на право управления самоходной техникой оборудована интеллектуальной системой "Умный полигон". Она позволит обеспечить максимальную объективность оценки при сдаче экзамена.

В свою очередь, Лут подчеркнула, что получение всех необходимых документов должно быть максимально удобным, понятным и быстрым.

"Для этого мы в том числе работаем над созданием единой цифровой экосистемы Гостехнадзора, которая будет содержать всю информацию об этапах владения, регистрации, техосмотра, страхования и утилизации техники и обеспечит синхронизацию работы всех заинтересованных ведомств", – пояснила она.

Как отметила глава Минсельхоза, практику, реализованную в новом МФЦ, планируют распространять и на другие регионы.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что в составе центра площадью 5,5 тысячи квадратных метров построены: флагманский центр столичного Гостехнадзора; площадка для техосмотра и регистрации техники; площадка для практического обучения и приема экзаменов на право управления; административно-гаражный комплекс.

Кроме того, здесь имеется специализированная лаборатория по контролю за качеством производимых работ. Также она будет проводить испытания материалов, применяемых при благоустройстве и ремонте объектов городского хозяйства. Ввод лаборатории в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

В новом МФЦ владельцы самоходной техники смогут получить все необходимые услуги в режиме "одного окна", что позволит сократить срок оказания услуг минимум в два раза. Центр открыт пять дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. Ожидается, что он будет принимать свыше 20 тысяч посетителей в год.

При этом продолжат работать и ранее действовавшие площадки для прохождения техосмотра в районах Гольяново и Чертаново Центральное.

Ранее Собянин открыл новый центр госуслуг "Мои документы" района Аэропорт, размещенный на третьем этаже общественного центра "Баку" на улице Усиевича. Как подчеркнул мэр столицы, город не только строит новые центры, но и реконструирует, модернизирует и переносит в удобные локации уже действующие.