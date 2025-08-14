Форма поиска по сайту

14 августа, 19:15

Город

Удмуртские оладьи и карельский суп можно попробовать на фестивале "Вкусы России" на ВДНХ

На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль "Вкусы России". Там можно попробовать дальневосточную уху с крабом, карельский суп, удмуртские оладьи и другие блюда со всей страны. Свою продукцию представляют сотни производителей.

Гостей ждут мастер-классы, где можно научиться готовить деликатесы, а также выступления артистов и оркестров из разных регионов. Запланированы кулинарные битвы между блогерами и шеф-поварами. Фестиваль продлится до 24 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

