МЧС предупредило о дожде, грозе и сильном ветре в Подмосковье

МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье, а также об усилении ветра до 15 метров в секунду. В Москве 14 августа ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит около 17 градусов, периодически будет появляться солнце.

Похожие погодные условия сохранятся в столичном регионе в ближайшие дни. С начала следующей недели температура начнет снижаться из-за циклона с центром над Баренцевым морем, который принесет похолодание в центральные области России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.