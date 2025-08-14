Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 13:15

Общество

МЧС предупредило о дожде, грозе и сильном ветре в Подмосковье

МЧС предупредило о дожде, грозе и сильном ветре в Подмосковье

"Сделано в Москве": одежда Polina Repik

"Доктор 24": врач рассказал, как правильно принимать ванну

"Атмосфера": до 14 градусов тепла ожидается в Москве вечером 14 августа

"Новости дня": 100 вагонов "Львенок-Москва" поставят в столицу до конца 2026 года

"Деньги 24. Финансовая грамотность": оформление наследства

"Утро": температура воздуха в Москве опустится до 14 градусов вечером 14 августа

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 14 августа

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 56% 14 августа

Психологи рассказали, почему опасно весь день проводить в кровати

МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье, а также об усилении ветра до 15 метров в секунду. В Москве 14 августа ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит около 17 градусов, периодически будет появляться солнце.

Похожие погодные условия сохранятся в столичном регионе в ближайшие дни. С начала следующей недели температура начнет снижаться из-за циклона с центром над Баренцевым морем, который принесет похолодание в центральные области России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика