Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 14:15

Общество

В Московском регионе закрыли купальный сезон из-за похолодания

В Московском регионе закрыли купальный сезон из-за похолодания

Молодожены сыграли свадьбу во время круиза по Москве-реке

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на юг России из-за цветения амброзии

"Доктор 24": врачи рассказали, как быстрее заснуть ночью

"Атмосфера": температура воздуха 15 градусов ожидается в Москве вечером 13 августа

Участники арктической экспедиции восстановят мемориал полярникам на мысе Челюскин

Борщевик в Подмосковье начнут уничтожать при помощи космических спутников

Психолог Марк Бартон заявил, что женщина должна уступать мужчине

Жителей Московского региона предупредили о цветении амброзии

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 42% 13 августа

Из-за дальнейшего похолодания и температуры воды ниже 18 градусов в Московском регионе официально закрыт купальный сезон. В выходные синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождями.

В Москве 13 августа тепло и солнечно, температура воздуха составляет около 20 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5–10 метров в секунду. В отдельных районах области возможна гроза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика