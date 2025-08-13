В Московском регионе закрыли купальный сезон из-за похолодания

Из-за дальнейшего похолодания и температуры воды ниже 18 градусов в Московском регионе официально закрыт купальный сезон. В выходные синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождями.

В Москве 13 августа тепло и солнечно, температура воздуха составляет около 20 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5–10 метров в секунду. В отдельных районах области возможна гроза.

