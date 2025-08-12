Психолог Кучеренко перечислил способы пережить измену партнера

Измена любимого человека – одна из самых болезненных и трудных ситуаций, которая бьет по самооценке и заставляет задуматься о том, как жить дальше. Как справиться с болью от предательства партнера, расскажет Москва 24.

Не торопиться с решением

В подобной ситуации стоит отказаться от принятия опрометчивых решений и взять время на раздумья. Во-первых, нужно понять, готовы ли вы простить предательство и продолжать жить с неверным партнером. Если желания разорвать отношения все же нет, то необходимо запастись силами и терпением, чтобы выяснить причину измены. В этом помогут спокойные разговоры по душам и сеансы со специалистом, советует психолог, психодраматерапевт Андрей Кучеренко в разговоре с изданием The Voice.

При этом важно понимать, что окончательно забыть об измене не удастся, однако можно признать ошибки, попытаться простить друг друга и стать ближе.

Если же для партнера, пережившего предательство, измена – точка невозврата, то расставание неизбежно. Даже если инициатором разрыва выступила жертва адюльтера, она может чувствовать себя потерянной, ведь ситуация сильно бьет по самооценке, говорит эксперт.

Кучеренко советует не торопить себя и спокойно осознавать произошедшее, горевать, но не стремиться заглушить боль новыми отношениями. Для начала нужно окончательно перевернуть страницу. Психолог ссылается на ученых из Уорикского университета, которые в ходе исследования выяснили, что большинство людей восстанавливаются после расставания или развода и начинают вести нормальную жизнь со всеми ее радостями уже в течение первого года.

Не игнорировать душевную боль

Человек, которого предали, может испытывать настолько сильные негативные эмоции, что они сравнимы с физической болью. Может появиться ощущение тяжести в груди, жжение, ломота в теле и даже спазмы. Психолог напомнил, что нельзя недооценивать значимость эмоциональной травмы. Она может исчезнуть только в том случае, если относиться к ней с вниманием и заботой. Если душевную боль игнорировать, она способна перерасти в апатию и депрессию, а стресс может спровоцировать ряд заболеваний, в числе которых расстройство пищеварения или гастрит.

Нужно разрешить себе быть уязвимым и не сдерживать слезы, когда хочется плакать. Плач является хорошим средством самоуспокоения, уверяет Кучеренко. Также стоит обратиться за поддержкой к близким или записаться на прием к психологу.

Постараться не искать негатив во всем

После произошедшего важно следить за своими мыслями, стараясь избежать негативного взгляда на мир. Пережить ее удастся, если действительно захотеть этого и приложить усилия. Необходимо не заострять внимание на предательстве и ставить из-за него крест на самом себе, пишет издание Life.ru со ссылкой на психологов.

Многие, кто столкнулся с подобной ситуацией, начинают думать, что любые отношения закончатся негативно, или винят себя в том, что недостаточно хороши. Такие мысли нужно научиться пресекать на корню. Если справиться самостоятельно не получается, стоит обратиться за помощью к психологу.

Не идеализировать отношения до измены

Экспертв советуют столкнувшимся с предательством проанализировать отношения и "убрать" из своей головы все идеализированные представления о романах, которые были раньше, пишет издание. Стоит обратить внимание на возможные предпосылки измены и трудные моменты, которые ранее игнорировались.

Идея в том, что человеку сложнее пережить крах чего-то "идеального". Но как только приходит понимание, что отношения таковыми не были, а у каждого из партнеров есть свои недостатки, справиться с тяжелым периодом станет легче.

Сделать выводы

После разрыва не стоит цепляться за прошлое, нужно воспринять прежние отношения как опыт, из которого нужно извлечь урок. Важно перестать жить мечтами, что все вернется на свои места. Кучеренко советует избавиться от всего, что напоминает о прошлом неудачном романе. Подарки, вещи и совместные фотографии стоит убрать в коробку или выкинуть. Главное, чтобы они не попадались на глаза, по крайней мере в первое время.

Также важно отписаться от профилей бывшего партенра, не просматривать истории и не публиковать специально "счастливый" контент в надежде, что он увидит и пожалеет. Все это будет неизбежно возвращать в прошлое, замедляя исцеление.

Сфокусироваться на себе

Это отличное время для личностного роста, считает Кучеренко, ведь он начинается там, где заканчивается зона комфорта. Появившееся свободное время лучше потратить не на страдания по прошлому, а на саморазвитие. Важно найти хобби, но к этому тоже стоит подойти осознанно, а не заполнять душевную пустоту первым, что попадается на глаза. Можно сконцентрироваться на карьере, заняться спортом, начать учить иностранный язык или записаться на курсы. Главное – совершенствоваться для себя, а не для того чтобы доказать свою самодостаточность экс-партнеру.