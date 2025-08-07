Психолог Сурина рассказала, почему мужчины становятся холостяками

День холостяка отмечается 7 августа. Вместе с экспертами Москва 24 разобралась, почему некоторые мужчины не спешат заводить отношения и вступать в брак, а также как бороться с этой установкой.
"Никаких ограничений"
Издавна холостяком считают мужчину, который не спешит обзаводиться семьей и предпочитает проводить время с разными женщинами. Он не горит желанием связывать себя узами брака, поскольку не хочет отказываться от некой свободы, пояснил в беседе с Москвой 24 практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
"Сегодня многие мужчины хорошо зарабатывают, и у них возникает вопрос: нужно ли им себя ограничивать и что они за это получат. Например, раньше можно было привести в пример домашний труд, но сейчас он сведен к минимуму: есть ресурсы, например посудомойка, которые можно приобрести и не нуждаться в помощи по дому", – сказал он.
С этим согласился и психолог Константин Никулин. По его словам, определенную роль в тенденции не думать о браке "играет индивидуализм и желание наслаждаться моментом, вкладывать в себя".
При этом Никулин уверен, что мужчинам пора пересмотреть свое отношение к браку и от жестко-патриархального варианта прийти к более партнерскому союзу.
"Все больше и больше женщин, как я замечаю, стремятся к партнерским, равноправным отношениям, где будут слышны обе стороны. Необходимо объяснять обществу важность общих ценностей. Браки легко рушить и легко в них не вступать, поэтому не надо думать о том, сколько проблем принесет расставание: нужно думать, как сделать так, чтобы не расстаться. Необходимо договариваться, слышать друг друга", – подчеркнул он.
Ранее аналитики выяснили, что в романтических отношениях, не оформленных официально, находятся 28% россиян. Из них почти половина живут вместе более трех лет. При этом если 19,2% планируют вступить в брак в перспективе, то 17,5% уверены, что процедура не нужна вовсе. Объясняя свое решение, 41,6% респондентов указали, что не хотят тратиться на организацию, платье и банкет. Еще 21% не нравится сама идея устроить шумное и большое торжество, где потребуется развлекать гостей. А вот 15,4% отталкивают бюрократические сложности.
"Научили убегать от проблем"
Зачастую холостяками становятся и те, кто когда-то обожглись в отношениях. Такую причину в разговоре с Москвой 24 назвала кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Ангелина Сурина.
"Чаще всего это происходит после длительных отношений или неудачного брака. Многие из этих мужчин уверены в стереотипах, что все женщины одинаковые, или просто боятся отношений, думая, что опыт повторится", – пояснила она.
Эксперт также отметила, что нередко мужчины боятся ответственности из-за неуверенности в себе.
Кроме того, по словам психолога, даже имея негативный опыт отношений, важно не бояться открывать для себя что-то новое.
"Расстаться не страшно, можно даже остаться друзьями. Возможно, что оба партнера вырастут, находясь в паре, и, разойдясь, пойдут в другие отношения, где им удастся достичь гармонии. А возможно, что все кризисы они пройдут вместе, но для этого нужен характер", – отметила специалист.
Если самостоятельно изучить и справиться с проблемой не получается, то стоит воспользоваться помощью психологов – это поможет избавиться от страхов, а также научиться лучше понимать не только женщин, но и самих себя, заключила Сурина.