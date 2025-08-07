Психолог Сурина рассказала, почему мужчины становятся холостяками

День холостяка отмечается 7 августа. Вместе с экспертами Москва 24 разобралась, почему некоторые мужчины не спешат заводить отношения и вступать в брак, а также как бороться с этой установкой.

"Никаких ограничений"

Издавна холостяком считают мужчину, который не спешит обзаводиться семьей и предпочитает проводить время с разными женщинами. Он не горит желанием связывать себя узами брака, поскольку не хочет отказываться от некой свободы, пояснил в беседе с Москвой 24 практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

"Сегодня многие мужчины хорошо зарабатывают, и у них возникает вопрос: нужно ли им себя ограничивать и что они за это получат. Например, раньше можно было привести в пример домашний труд, но сейчас он сведен к минимуму: есть ресурсы, например посудомойка, которые можно приобрести и не нуждаться в помощи по дому", – сказал он.





Михаил Хорс практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Такой мужчина думает, что ему не нужны никакие ограничения. Если он не состоит в отношениях, то он считает, что может бегать от одной женщины к другой, получать разнообразие и самостоятельно распоряжаться своими деньгами.

С этим согласился и психолог Константин Никулин. По его словам, определенную роль в тенденции не думать о браке "играет индивидуализм и желание наслаждаться моментом, вкладывать в себя".

При этом Никулин уверен, что мужчинам пора пересмотреть свое отношение к браку и от жестко-патриархального варианта прийти к более партнерскому союзу.

"Все больше и больше женщин, как я замечаю, стремятся к партнерским, равноправным отношениям, где будут слышны обе стороны. Необходимо объяснять обществу важность общих ценностей. Браки легко рушить и легко в них не вступать, поэтому не надо думать о том, сколько проблем принесет расставание: нужно думать, как сделать так, чтобы не расстаться. Необходимо договариваться, слышать друг друга", – подчеркнул он.

Ранее аналитики выяснили, что в романтических отношениях, не оформленных официально, находятся 28% россиян. Из них почти половина живут вместе более трех лет. При этом если 19,2% планируют вступить в брак в перспективе, то 17,5% уверены, что процедура не нужна вовсе. Объясняя свое решение, 41,6% респондентов указали, что не хотят тратиться на организацию, платье и банкет. Еще 21% не нравится сама идея устроить шумное и большое торжество, где потребуется развлекать гостей. А вот 15,4% отталкивают бюрократические сложности.

"Научили убегать от проблем"

Зачастую холостяками становятся и те, кто когда-то обожглись в отношениях. Такую причину в разговоре с Москвой 24 назвала кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Ангелина Сурина.

"Чаще всего это происходит после длительных отношений или неудачного брака. Многие из этих мужчин уверены в стереотипах, что все женщины одинаковые, или просто боятся отношений, думая, что опыт повторится", – пояснила она.

Эксперт также отметила, что нередко мужчины боятся ответственности из-за неуверенности в себе.



Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Людям важно уметь решать проблемы совместно, к этому нужно стремиться. Сейчас много литературы об отношениях, много ресурсов для получения информации, но мужчины пока боятся опираться на что-то новое, хотя новое – это и есть развитие. Поэтому они опираются на старые стереотипы, думая, что это их спасет, а это их только губит.

Кроме того, по словам психолога, даже имея негативный опыт отношений, важно не бояться открывать для себя что-то новое.

"Расстаться не страшно, можно даже остаться друзьями. Возможно, что оба партнера вырастут, находясь в паре, и, разойдясь, пойдут в другие отношения, где им удастся достичь гармонии. А возможно, что все кризисы они пройдут вместе, но для этого нужен характер", – отметила специалист.

Если самостоятельно изучить и справиться с проблемой не получается, то стоит воспользоваться помощью психологов – это поможет избавиться от страхов, а также научиться лучше понимать не только женщин, но и самих себя, заключила Сурина.