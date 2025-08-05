Семь причин, почему становится скучно в отношениях

В самом начале любые отношения кажутся по-настоящему волшебными. Общение с возлюбленным, страсть и новые открытия затуманивают разум. Однако со временем некоторые замечают, что яркие эмоции уходят даже из счастливого союза и роман становится спокойнее и, возможно, скучнее. Почему порой здоровые отношения кажутся скучными, расскажет Москва 24.

От отвращения до любви

Любые отношения проходят через несколько стадий, рассказала психолог Марина Ильченко изданию "Спорт-Экспресс". Изначально между партнерами появляется влюбленность, которой свойственно ощущение приятного волнения. В это время каждый из пары видит в другом исключительно положительные качества и игнорирует все недостатки.

Примерно через год наступает стадия пресыщения. Тогда возлюбленные начинают воспринимать свой роман как привычку.

Третий этап – отвращение – оказывается самым сложным для пар, предупредила психолог. Однако он является неотъемлемой частью отношений, его нельзя миновать, более того, чувство отторжения, возникающее между партнерами, вполне нормально, ведь происходит выстраивание границ.

После успешного преодоления этой стадии наступает следующая – принятие, за которой следуют этапы взаимоуважения, дружбы и истинной любви.





Марина Ильченко психолог Сложность выстраивания отношений в том, что пара может "застрять" в какой-то из стадий. Кроме того, партнеры могут находиться на разных этапах: кто-то опережает, кто-то отстает. Переход на следующую стадию неминуемо проходит через кризис.

При этом как только стадия влюбленности подходит к своему логичному завершению, у партнеров может возникнуть ощущение, что отношения изжили себя и их пора заканчивать. "Бабочки в животе" пропадают, а вот недостатки второй половинки кажутся заметны как никогда раньше. Однако это еще не значит, что отношениям конец, предупредила Ильченко.

Как отличить скуку от комфорта в отношениях

Многие воспринимают отсутствие "эмоциональных качелей" в отношениях за скуку. Однако, по словам психолога, в действительности такие колебания сигнализируют о проблемах в паре, например, с чрезмерным контролем, ревностью и неумением решать трудности сообща. При этом стабильность показывает, что обоим партнерам комфортно друг с другом и они могут строить совместное будущее.

Настоящая скука наступает в том случае, если отношения превращаются в обязанность. Сигналами к тому, что союз надо спасать, является отсутствие интереса к жизни друг друга, нехватка общих тем для разговора, раздражение, желание проводить свободное время с другими людьми, а также отсутствие сексуального влечения и планов на совместное будущее. Если вы часто ловите себя на мысли, что хотите изменить партнера, а совместное времяпрепровождение уже не является приоритетом для обоих, это тоже тревожные симптомы.

Почему становится скучно в здоровых отношениях

Отсутствие общих интересов. Партнерам зачастую оказывается трудно найти общий язык, если их интересы и хобби кардинально отличаются. Некоторые возлюбленные могут попытаться понять увлечения друг друга или вместе открыть для себя что-то новое. Однако если между ними нет ничего общего, то рекомендуется задуматься, нужен ли такой союз в будущем.

Отсутствие разговоров. Диалоги на бытовые темы или исключительно "по делу" не способствуют созданию крепких отношений. Важны содержательные и глубокие беседы, при этом не обязательно о чувствах. Достаточно будет систематически обмениваться мнениями на разные темы. Это поможет лучше понять друг друга и стать ближе.

Отсутствие личных интересов и хобби. На этапе влюбленности многие пары стремятся все делать вместе. Однако в более зрелой фазе отношений это становится ошибкой. Чтобы не устать друг от друга, важно иметь собственные интересы и увлечения.

Отказ от своих целей. Если вы жертвуете собственными желаниями ради отношений или в угоду второй половинке, то это путь в никуда. Рано или поздно отсутствие самореализации и подавление своих потребностей породит неприязнь ко второй половине и обиду.

Стало скучно с самим собой. Если человеку неинтересно с самим собой, то в начале отношений это ощущение уходит из-за того, что на этапе конфетно-букетного периода возлюбленные стараются развлечь друг друга, удивить, преподносят приятные сюрпризы. Однако на других стадиях развлечений и новизны ожидаемо становится меньше, объяснила гештальт-психолог Оксана Зиневич изданию Marie Claire. Если вы вновь почувствовали, что вам скучно с самим собой, стоит решить проблему самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту. Как только человек станет интересен сам себе, он начнет интересовать и окружающих.

Переизбыток свободного времени. Один из партнеров, у которого мало собственных задач и много свободного времени, может заскучать, пока вторая половинка усердно работает. Однако психолог отметила, что в этом случае человек просто начинает перекладывать ответственность за собственный досуг на своего избранника.

Вы проживаете чужую жизнь. Надуманные убеждения и установки на тему "как следует поступать" могут заставить скучать в отношениях обоих партнеров. Один будет разочарован тем, что хочет вести себя иначе, а другой – уставать от предубеждений избранника. Из-за этого каждая новая идея совместного времяпрепровождения будет восприниматься с опаской и даже страхом.

