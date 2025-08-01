Психолог Никулин объяснил, как не потерять собственное "я" в отношениях

Большинство россиян теряли в отношениях свою индивидуальность, а также ограничивали общение с друзьями, выяснили аналитики. Как сохранить собственную идентичность и вести себя в паре без ущерба для ментального здоровья, разбиралась Москва 24.

Потеря себя

Участниками опроса одного из дейтинг-сервисов стали 2 тысячи человек в возрасте от 18 до 55 лет. 39% из них когда-либо состояли в длительных отношениях более 7 лет, а чуть меньше половины (45%) – от 1 до 7. Среди опрошенных 85% отметили, что имеют склонность "растворяться" в отношениях. Причем женщины теряют индивидуальность в паре гораздо чаще, чем мужчины. Такая тенденция, названная авторами опроса "кризисом", наиболее ощутима на втором и третьем годах партнерства.





Лариса Каравайцва главный психолог дейтинг-сервиса Период от 1 до 3 лет – это фаза притирки, в которой уходит первая эйфория и происходит столкновение с реальностью другого. Если у личности слабая автономия, она склонна растворяться в партнере ради сохранения связи. Стабилизация после четырех лет свидетельствует о выработке нового баланса "я" и "мы" у тех пар, кто прошел предыдущую фазу осознанно.

При этом кризис идентичности проявлялся как желание соответствовать стандартам партнера (63%), а также отказ от своего круга интересов (57%). Также больше трети россиян отметили, что были изолированы от социума и друзей.

Еще исследователи выяснили, что в возрасте 18–24 лет молодые люди чаще готовы идти на жертвы ради любви. При этом партнеры старше 35 лет утверждали, что стали игнорировать свои интересы. А респонденты старше 45 отметили, что часто подстраиваются под ожидания спутника и стараются поддержать "функциональное" партнерство, но при этом меньше отстраняются от родственников и друзей.

Застрять в одной роли

Потеря идентичности нередко происходит после официального оформления отношений, поделился мнением с Москвой 24 психолог Константин Никулин.

"Появляется новая роль – жены или мужа, а если родился ребенок, то еще мамы или папы. И человек иногда настолько увлекается этой ролью, что забывает про свои другие. Он перестает быть другом, дочерью или сыном, забывает об интересах", – рассказал эксперт.





Константин Никулин психолог Также бывают ситуации, когда семья или супруг становится чем-то единственным значимым в жизни. Однако такой подход только усиливает тревогу: при малейшем разладе начинается сильнейший стресс, так как эти отношения являются чуть ли не фундаментом жизни.

Еще одна причина полного слияния с партнером – это воспитание на сериалах и книгах, где превозносится романтическая любовь, отметил эксперт.

"И нам кажется, что когда мы читаем мысли партнера, понимаем его с полуслова и ощущаем полное слияние, то это и есть настоящая, правильная любовь. Но на самом деле это только этап. Он вполне естественен в начале отношений, однако со временем должна появиться стадия дифференциации. Это некий процесс разделения, когда необходимо личное пространство и собственные увлечения. Нередко этот баланс трудно найти в паре, а кто-то и вовсе его не ищет", – объяснил психолог.





Константин Никулин психолог Чтобы сохранить свою индивидуальность, важно относиться друг к другу в хорошем смысле более сдержанно. Нужно стараться улучшить отношения, но их не следует боготворить, так как они могут закончиться в любой момент по разным причинам.

Эксперт напомнил, что в здоровых отношениях важно не забывать о своих интересах, развитии и личном пространстве. Также необходимо периодически спрашивать себя: "Чем я хочу заняться?" Это могут быть танцы, рисование и другое.

"Такой подход создаст здоровое расстояние внутри пары. Партнеры будут успевать соскучиться друг по другу, но при этом будут близки", – заключил Никулин.

В свою очередь, психолог Наталья Маклакова рассказала Москве 24, что потеря себя в отношениях происходит также из-за психологической незрелости.





Наталья Маклакова психолог Когда в партнерство вступают здоровые личности, которые чувствуют себя успешными и счастливыми отдельно друг от друга, то обычно такого не случается. Но когда пара создается для того, чтобы закрыть свои дефициты и почувствовать себя полноценно, возникают созависимые отношения.

Эксперт также добавила, что важно научиться быть полноценным, создавать свою интересную жизнью, увлекаться чем-то. Это поможет построить здоровый семейный союз, заключила она.