Психолог Кардиакос объяснила, чем опасно желание жениться после курортного романа

Каждый третий мужчина готов жениться через неделю после начала курортного романа, показали исследования. Чем обусловлена тенденция и насколько прочны такие отношения, разбиралась Москва 24.

Мечты о сказке

34% мужчин готовы сделать предложение руки и сердца через неделю после курортного романа. При этом 29% женщин поддерживают их в этом вопросе, сообщили СМИ со ссылкой на совместное исследование одного из ювелирных брендов и дейтинг-сервиса.

Отмечается, что мужчины с энтузиазмом относятся к завязыванию романтических отношений во время отдыха. Из них 37% считают этот период подходящим временем для любовных приключений. Еще 30% мечтали о них, но так и не решились завести роман, показало исследование.

В свою очередь, девушки относятся к таким отношениям с осторожностью: 26% могут пофлиртовать, 16% обходятся лишь фантазиями о курортном романе, а 31% не заинтересованы в подобных авантюрах.

Также выяснилось, что большинство романов после отпуска заканчиваются. При этом 39% женщин и каждый второй мужчина старались продолжить общение после отъезда домой. У 12% девушек и 19% молодых людей получилось перевести мимолетное знакомство в серьезные отношения. Тем не менее 25% женщин и каждый пятый мужчина заканчивают взаимоотношения до возвращения домой.

Исследование также показало, что во время курортного романа 49% мужчин оставляют что-то на память о себе, например сладости и цветы (50%), местные сувениры (26%). Браслеты, подвески и серьги дарят реже. При этом 3% в качестве презента покупают женщинам билет в свой город.

Представительницы прекрасного пола реагируют на такие знаки внимания по-разному: 29% хранят презенты, 22% были рады приятным мелочам, 11% вообще не получили ничего, но при этом ждали, а 4% сразу же избавились от сувениров.

Гипертрофированное счастье

Предлагать руку и сердце через неделю после начала курортного романа – это рискованная идея, потому что большинство принимают такое решение в состоянии некоторого гормонального опьянения. Таким мнением поделилась с Москвой 24 семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос.

"Это связано с тем, что на отдыхе мы переключаемся в идентичности. То есть, допустим, бизнес-леди переходят в режим наслаждающегося жизнью человека. И партнера они выбирают в таком же состоянии, более веселом и открытом", – пояснила эксперт.

Она добавила, что в других идентичностях партнеры больше обращают внимание на то, насколько приятно им отдыхать вместе. То есть весь отпуск они пребывают в "зоне развлечений", и это похоже на любовь двух беззаботных подростков. Однако после возвращения домой они переключаются на первоначальное состояние, поэтому риск разочарования в партнере повышается.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Важно выделить гормональные изменения. Когда мы едем куда-то отдыхать, синтезируется много эндорфинов и все нейромедиаторы в целом работают более интенсивно, что улучшает эмоциональное состояние. Кроме того, если мы поехали в жаркую страну, уровень витамина D становится выше, что действует на нас благотворно.

Также в отпуске многие посещают интересные, красивые места, благодаря которым в организме тоже вырабатываются эндорфины и серотонин. Отдыхающий начинает испытывать массу приятных эмоций, а также гиперболизированное чувство приятного, которого нет в обычной жизни, как и надоевшего быта.

"При этом желание жениться после курортного романа вполне объяснимо: мужчина находится на пике позитивных эмоций и подсознательно ему хочется закрепить такое состояние. Это можно сравнить с тем, когда мы привозим с отдыха множество сувениров, которые дают ощущение счастья. Поэтому желание жениться – это попытка зафиксировать эйфорию», – объяснила эксперт.

Помимо этого, на отдыхе партнеры не сталкиваются друг с другом в будничных вопросах, не испытывают микростресс, добавила Кардиакос. Однако крайне важно, чтобы близкий человек был "созвучен" даже на уровне мелких переживаний. Если партнеру будет не ценно то, что важно для другого, со временем отношения испортятся. А на отдыхе сложно оценить, насколько личности подходят друг другу в этом плане, так как они не соприкасаются с подобными моментами.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог При этом основная причина распада курортных отношений – это ситуация, когда женщина разочаровывается в ответственности мужчины. Дело в том, что он был готов с ней отдыхать, а вот брать на себя какие-то задачи – нет.

В то же время мужчины разочаровываются в том, что в обычной жизни женщина оказывается более взрослой и ответственной, чем была на отдыхе, добавила специалист.

Также у романов "все включено" есть еще один риск – на отдыхе все оплачено. Из-за этого у партнеров не возникают финансовые вопросы, например, нужно ли делить счет или водить женщину в ресторан, чтобы поухаживать за ней. Этот фактор тоже может позднее привнести в отношения разочарование, заключила Кардиакос.