Психолог Евстигнеев назвал эффективные способы отучить себя от слежки за партнером

Слежка за партнером в социальных сетях и любовная зависимость могут вызвать проблемы с памятью и спровоцировать ошибки в привычных делах, выяснили ученые. Чем еще грозит навязчивое желание шпионить за второй половиной и как от этого избавиться, разбиралась Москва 24.

Слишком влюблен?

Зарубежные ученые провели научный эксперимент с участием 600 итальянцев, чтобы узнать, страдали ли они когда-либо от любовной зависимости и как это могло повлиять на их когнитивные способности. Особое внимание эксперты уделили тому, как слежка за партнерами в соцсетях отразилась на психике. Результаты опубликовали в научном журнале Behavioural Brain Research.

В ходе исследования выяснилось, что подобный "шпионаж" вызывает серьезные когнитивные нарушения (в частности, ухудшение памяти и концентрации), а также способствует развитию депрессии и тревожности. Кроме этого, появляются и искаженные ожидания от отношений.

При этом чем больше пользователи следили за объектом обожания в социальных сетях, тем сильнее страдали от этого. В основном это было характерно для людей с ярко выраженной любовной зависимостью, отметили авторы эксперимента.





результаты исследования Респонденты с подобными симптомами имели более низкий уровень образования, эмоциональной устойчивости и способности держать себя в руках, чем остальные.

При этом проблемы не обошли стороной и тех респондентов, которые сообщали о более легком уровне любовной зависимости. Они тоже жаловались на ухудшение памяти и более серьезные когнитивные нарушения, в частности совершали ошибки и забывали информацию. Все это проявилось как в работе, так и в повседневной деятельности. Среди недугов еще отмечались проблемы с вниманием и концентрацией, сказано в исследовании.

Тяга к "шпионажу"

"Потеря головы" от любви имеет под собой вполне конкретные нейрохимические и психологические механизмы, рассказал в беседе с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. По его словам, желание все знать о партнере – сложная совокупность биологических программ, психологических потребностей и социальных факторов. При этом в начальной стадии влюбленности мозг вырабатывает мощный "коктейль" из нейромедиаторов и гормонов, отметил эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Ключевую роль здесь играет дофамин, отвечающий как за мотивацию и вознаграждение, так и формирование зависимостей. Партнер становится главным источником гормона, и мозг требует "дозы" – информации, внимания, присутствия. Таким образом, желание "все знать" – по сути, поиск стимула для получения очередной порции дофамина.

"К этому добавляются гормоны привязанности, окситоцин и вазопрессин, которые формируют глубокую эмоциональную связь. Но их "темная сторона" – это усиление тревоги при разлуке и недоверии", – добавил Евстигнеев.

При сильной влюбленности падает уровень серотонина, что схоже с механизмом при обсессивно-компульсивном расстройстве. Отсюда и возникают навязчивые мысли о партнере, зацикленность и желание проверять те же соцсети, подчеркнул эксперт.

"На психологическом уровне в основе желания тотального контроля почти всегда лежит глубинная тревога. Это и базовый страх потери, связанный с инстинктом привязанности, и страх быть отвергнутым. Контроль создает иллюзию, что можно предотвратить предательство или уход партнера. Зачастую это подкрепляется низкой самооценкой: человек ищет подтверждение своей значимости в партнере и отчаянно пытается удержать единственный источник самоуважения", – отметил специалист.

Большую роль в этом вопросе играет и прошлый негативный опыт. Например, травмы измен формируют гипертрофированное стремление к контролю, который выступает как защитный механизм в новых отношениях, обратил внимание специалист.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Такое поведение приводит к разрушительным последствиям. Для контролирующего это означает хронический стресс и тревогу, ведь слежка лишь подпитывает страхи, а не успокаивает. Мозг постоянно находится в режиме "поиска угрозы", что истощает нервную систему. Также это приводит к искажению восприятия: человек начинает находить подтверждение опасениям даже там, где их нет.

Такое поведение партнер воспринимает как психологическое насилие. В итоге отношения переходят в модель "тюремщик – заключенный", где исчезают близость, искренность и уважение.

"Стоит отметить, что патологическая одержимость может быть симптомом или предвестником серьезных психических расстройств. Это очень схоже с обсессивно-компульсивным расстройством, где есть навязчивые мысли и ритуальные действия для снятия тревоги", – отметил Евстигнеев.

Он добавил, что в крайних случаях ревность может перерасти в бредовое расстройство ревнивого типа. Часто такое поведение является проявлением пограничного, зависимого или параноидного расстройства личности. В результате "безобидная" ревность может трансформироваться в опасное преследование (сталкинг), которое уже требует вмешательства специалистов, предупредил психолог-психотерапевт.

Остаться собой

Развитие психологической зрелости поможет не раствориться в партнере, отметил Дмитрий Евстигнеев.

"Важно развить способность сохранять свою идентичность, находясь в тесном эмоциональном контакте с другим человеком. Для этого необходимо выделять время только для себя, свои хобби, друзей и целей. Жизнь должна идти и вне отношений", – посоветовал специалист.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Важно также вовремя снимать "розовые очки" и переходить к реалистичному восприятию, задавая себе честные вопросы о недостатках партнера и его реальных поступках, а не фантазиях о нем.

Когда возникает импульс проверить соцсети, нужно остановиться и спросить себя: "Что я чувствую на самом деле: страх, одиночество, неуверенность?" Важно признать чувство и прожить его, а не заглушать компульсивным действием.

"Кроме того, ценность человека не определяется тем, любит его кто-то или нет. Чтобы понять это, можно составить список своих достижений и сильных сторон, делать то, что повышает самооценку", – порекомендовал эксперт.

Если самостоятельно справиться с тревогой и навязчивым поведением не получается, важно обратиться за помощью к психотерапевту. Это не проявление слабости, а забота о себе и своем будущем, заключил Евстигнеев.

