Эксперт Сурина объяснила, почему мужчины переоценивают себя при знакомстве с женщинами

Мужчины, которые пользуются приложениями для знакомств, чаще выбирают женщин более привлекательных, чем они сами, показало одно из международных исследований. При этом дамы склонны рассматривать партнеров со схожим "уровнем" желанности, а иногда даже чуть ниже. Чем обусловлена такая тенденция, разбиралась Москва 24.

Кто кого выбирает?

Ученые решили проанализировать, как ведут себя пользователи популярного европейского приложения для знакомств при выборе потенциального партнера для отношений. Для этого они изучили данные 3 тысяч человек, а также количество "свайпов" – так называемых одобрений, которые они оставляли друг другу. Выводы были опубликованы в журнале PLOS One.





из результатов исследования Мужчины, как правило, проявляли интерес к женщинам, которые были более желанными, чем они сами, в то время как женщины, как правило, преследовали мужчин, чья желанность была сопоставима с их собственной.

Также выяснилось, что представительницы прекрасного пола иногда отдавали предпочтение менее привлекательным пользователям. Исследователи добавили, что самые успешные совпадения были у тех, кто подходил друг к другу по уровню притягательности. В ином случае могло возникнуть отторжение со стороны более привлекательного партнера.

Кроме того, женщин в приложении было меньше, чем мужчин, поэтому первые в целом получали больше "свайпов". В результате дамы находились в более выгодном положении, что ставило их в позицию "выбирающего".

Инстинкт охотника или воспитание?

Десятилетиями мальчиков и девочек воспитывали по-разному, что отразилось на их самовосприятии. Это и становится причиной разных подходов в выборе партнеров и оценки их привлекательности, отметила в разговоре с Москвой 24 кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Ангелина Сурина.

"Девочки физически слабее мальчиков, поэтому в них пытаются воспитать силу через критику, чтобы они стали морально выносливыми. А еще учат выживать в мире и опираться только на себя, отстаивая границы и желания", – подчеркнула эксперт.





Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Родители воспитывают девочек не с позиции "ты все можешь", "ты – молодец", а с помощью замечаний. Например, "если ты будешь плохо учиться, тебя не будут уважать" и так далее. Все это влияет на психику, и женская самооценка страдает.

Эксперт добавила, что девочкам также показывают, что есть слабые мальчики. Обычно последние становятся такими из-за чрезмерной похвалы или жалости со стороны матери, а также попыток все сделать за сына.

"Так появляются мужчины не просто с высокой самооценкой, а переоценкой своих возможностей. Например, они не умеют что-то делать, но уверены: это что-то им по силам, нередко проявляют высокомерие. То есть у них в голове происходит самообман, виной которому становится гипертрофированная любовь матери. Обычно она связана с тем, что женщина, испытывающая сильные чувства к своему мужчине, так же относится к сыну", – объяснила эксперт.

В результате неправильно воспитанные в детстве женщины берут на себя ответственность и пытаются переделать мужчину. Поэтому нередко первые выбирают положительного, но менее привлекательного или сильного морально партнера. А мужчины, наоборот, считают, что раз они такие безупречные, то и женщина им нужна под стать, заметила Сурина.





Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Кроме того, некоторые мужчины выбирают себе девушек в качестве трофеев. Такие женщины придают чувство собственной значимости, "крутизны", повышают самооценку.

Однако также есть дамы, которые боятся богатых или сильных мужчин из-за страха оказаться в "золотой клетке". Девушки опасаются ограничивающих условий, когда нельзя выразить свое мнение или по-другому проявить себя. В итоге представительницы прекрасного пола выбирают партнеров одного уровня или чуть ниже, потому что это дает чувство безопасности, заключила эксперт.

Нереалистичная самооценка у мужчин также связана с их природой, поделилась мнением с Москвой 24 клинический психолог Дарья Сальникова.

"Есть интересная теория о мужском мышлении, их самооценке. Мужчины в целом более прорывные, то есть они добытчики, захватчики. Они более уверены в себе, чем женщины, поэтому обладают определенной наглостью в хорошем смысле слова. Именно поэтому склонны выбирать партнеров, которые им не соответствуют", – рассказала эксперт.





Дарья Сальникова клинический психолог Можно привести аналогию с поиском работы. Например, мужчинам для отклика на вакансию достаточно прочитать первые несколько условий. Тогда как женщины тщательно изучают каждый пункт требований, перед тем как отправить резюме на подходящую должность.

Женщинам важно соответствие требований. В таком случае они чувствуют себя уверенно, заключила Сальникова.

