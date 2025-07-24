Психолог Адрианова назвала правила знакомства в интернете

В эпоху цифровых технологий большинство людей заводят новые знакомства и ищут настоящую любовь в Сети. Однако взаимодействие в виртуальном пространстве требует особого подхода. Каким правилам следовать, чтобы интернет-общение стало приятным, расскажет Москва 24.

Соблюдайте этикет

Важно помнить, что поведение во время знакомства в интернете не должно отличаться от встречи в реальности, рассказала практикующий психолог Ольга Адрианова в разговоре с theGirl. В начале беседы необходимо представиться, а также избегать некорректных вопросов.

При этом специалист напомнила, что нужно чередовать собственные истории и вопросы собеседнику, ведь в основе счастливых отношений лежит взаимный интерес и уважение друг к другу. Например, ответ на вопрос "Что тебя вдохновляет?" покажет личность человека лучше, чем количество его прошлых отношений. Поэтому важно всегда иметь свой список небанальных вопросов.

Обозначьте для себя цель онлайн-общения

Перед тем как вступать в диалог, определитесь с желаниями: хочется найти "своего" человека или же доказать себе, что вокруг нет подходящих партнеров.





Ольга Адрианова психолог Интернет – это просто улица с двусторонним движением. Здесь можно найти как мимолетные связи, так и человека на всю жизнь – все зависит не от платформы, а от того, как ты этим пользуешься.

При этом не нужно стараться понравиться собеседнику, ведь главной задачей является не попытка произвести впечатление, а понять, можно ли развить с новым знакомым диалог.

Будьте настоящими

Одной из главных ошибок при знакомстве в интернете психолог назвала притворство. Если пользователь играет роль или ищет тайный смысл в каждом сообщении собеседника, то искреннее общение построить не получится.

"Будь тем, кто ты есть, с первого сообщения. Не притворяйся удобной версией себя – так ты привлечешь не того, кто полюбит тебя, а того, кто влюбится в твое удобство. И шаг в сторону будет вызывать недовольство", – объяснила Адрианова.

Не торопите события

Специалист подчеркнула, что виртуальное общение создает иллюзию близости между собеседниками. Может показаться, что отношения развиваются крайне быстро. Однако на самом деле настоящее сближение требует времени. Чтобы ускорить этот процесс, психолог посоветовала перевести общение в реальность. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться видеозвонком. При этом специалист напомнила, что при встрече вживую голос, запах или манера речи человека может оказаться отталкивающей.

Кроме того, не стоит надеяться на быстрый результат: любые отношения являются долгим процессом, и "тот самый" человек может найтись не сразу.

Уважайте личные границы

У каждого человека есть дела, поэтому важно уважать личные границы и не выяснять отношения, если собеседник задержался с ответом. Эксперт также напомнила, что у каждого свой темп жизни. Если долгое ожидание доставляет дискомфорт, стоит попросить друга по переписке рассказать о своем ритме и отнестись к этому с уважением.

Заранее обозначьте свои "табу"

Перед началом виртуального общения вспомните, что для вас неприемлемо. Психолог отметила, что это могут быть как мелочи, так и значимые моменты, например неумение слушать, вредные привычки, агрессия, манипуляции.

Не бойтесь потерять интерес

Искусственное поддержание заинтересованности ни к чему не приведет, считает психолог. Любопытство должно быть искренним. Задавайте вопросы, на которые хотелось бы ответить самим, делитесь тем, что вам интересно. Если в ответ не получаете отклик, воспринимайте это не как провал, а как информацию, что вам не по пути.