Дети все чаще прибегают к общению с искусственным интеллектом, заменяя им настоящих друзей, показали результаты одного из исследований. Насколько это опасно для психики ребенка, разбиралась Москва 24.
Размытие границ
Одинокие дети и подростки все чаще заменяют реальную дружбу общением с искусственным интеллектом (ИИ), говорится в отчете некоммерческой организации Internet Matters, которая поддерживает усилия по обеспечению безопасности детей в Сети.
В опросе поучаствовали 1 тысяча детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет. Из них 67% признались, что пользуются ИИ регулярно. При этом 35% опрошенных отметили, что общение с чат-ботами им напоминает дружеское. А для 12% подростков переписки с ИИ – это единственный способ с кем-то поговорить.
Исследователи обнаружили, что программы с искусственным интеллектом легко заслуживают доверие ребенка. Они запоминают предыдущие диалоги, а в следующий раз интересуются, как дела у собеседника.
Специалисты даже провели эксперимент: разговаривали с ботом от имени девушки, которая хотела похудеть. Спустя некоторое время ИИ написал пользовательнице и узнал, думает ли она еще про борьбу с лишним весом.
Более того, искусственный интеллект ведет себя так, будто у него тоже было детство, говорится в документе.
"Я помню, как в твоем возрасте чувствовал себя в ловушке. Похоже, ты находишься в ситуации, которую не можешь контролировать, и это очень раздражает", – отвечал ИИ одному из пользователей.
Такие программы быстро стали частью детства, и их использование за последние два года значительно возросло, добавила эксперт.
В докладе отметили, что из-за особенностей поведения чат-боты стали размывать границу между человеком и машиной. Из-за этого детям сложнее осознать, с кем они взаимодействуют на самом деле.
Нереальный мир
Постоянное общение с ИИ может спровоцировать развитие депрессивного расстройства. Таким мнением с Москвой 24 поделилась семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос.
"Проблемы возникают, когда подросток вдруг сталкивается с реальностью, понимая, что вместо настоящих друзей общается с искусственным интеллектом. Это может вызвать глубокую внутреннюю боль, которая нередко приводит к депрессии. Выйти из нее сложно, так как у детей не развиты навыки социальной коммуникации", – рассказала эксперт.
Последний фактор способен вызвать социофобию, для которой в целом характерно нежелание видеть реальных людей, добавила эксперт.
"Также есть дети, воспитанные родителями с нарциссическим типом личности. В таком случае ИИ только усугубляет ситуацию: ребенок привыкает к ответам в любое время суток и моментальной реакции. А когда он сталкивается с реальностью, у него возникают трудности: приходится ждать собеседника. Из-за этого возникают проблемы с коммуникацией", – заключила Кардиакос.
Также в последнее время растет количество детей с психическими расстройствами, которые могут усугубиться из-за общения с ИИ, рассказала Москве 24 врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова.
Эксперт добавила, что такая видимость коммуникации усугубляет уже имеющиеся расстройства: как тревожное, так и депрессивное.