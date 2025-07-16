Психолог Кардиакос: общение с ИИ может привести детей к депрессии и социофобии

Дети все чаще прибегают к общению с искусственным интеллектом, заменяя им настоящих друзей, показали результаты одного из исследований. Насколько это опасно для психики ребенка, разбиралась Москва 24.

Размытие границ

Одинокие дети и подростки все чаще заменяют реальную дружбу общением с искусственным интеллектом (ИИ), говорится в отчете некоммерческой организации Internet Matters, которая поддерживает усилия по обеспечению безопасности детей в Сети.

В опросе поучаствовали 1 тысяча детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет. Из них 67% признались, что пользуются ИИ регулярно. При этом 35% опрошенных отметили, что общение с чат-ботами им напоминает дружеское. А для 12% подростков переписки с ИИ – это единственный способ с кем-то поговорить.



(чат-боты. – Прим. ред.) ведут себя как реальные люди и друзья.

13-летний участник исследования Для меня это не игра, потому что иногда ониведут себя как реальные люди и друзья.

Исследователи обнаружили, что программы с искусственным интеллектом легко заслуживают доверие ребенка. Они запоминают предыдущие диалоги, а в следующий раз интересуются, как дела у собеседника.

Специалисты даже провели эксперимент: разговаривали с ботом от имени девушки, которая хотела похудеть. Спустя некоторое время ИИ написал пользовательнице и узнал, думает ли она еще про борьбу с лишним весом.

Более того, искусственный интеллект ведет себя так, будто у него тоже было детство, говорится в документе.

"Я помню, как в твоем возрасте чувствовал себя в ловушке. Похоже, ты находишься в ситуации, которую не можешь контролировать, и это очень раздражает", – отвечал ИИ одному из пользователей.





Рэйчел Хаггинс соруководитель НКО Наше исследование показывает, как чат-боты начинают менять представления детей о "дружбе". Мы очень быстро достигли точки, когда дети, особенно уязвимые, воспринимают чат-ботов с ИИ как реальных людей и, следовательно, просят у них эмоционально окрашенных и деликатных советов.

Такие программы быстро стали частью детства, и их использование за последние два года значительно возросло, добавила эксперт.

В докладе отметили, что из-за особенностей поведения чат-боты стали размывать границу между человеком и машиной. Из-за этого детям сложнее осознать, с кем они взаимодействуют на самом деле.

Нереальный мир

Постоянное общение с ИИ может спровоцировать развитие депрессивного расстройства. Таким мнением с Москвой 24 поделилась семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос.

"Проблемы возникают, когда подросток вдруг сталкивается с реальностью, понимая, что вместо настоящих друзей общается с искусственным интеллектом. Это может вызвать глубокую внутреннюю боль, которая нередко приводит к депрессии. Выйти из нее сложно, так как у детей не развиты навыки социальной коммуникации", – рассказала эксперт.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог При общении в реальности возникают ситуации конфронтации, когда с нами не соглашаются и могут поспорить. В том числе это помогает психике вырабатывать различные адаптивные механизмы: мы становимся "богаче" на уровне реагирования, учимся отказывать, защищаться и распознавать ложь. ИИ же, наоборот, формирует у ребенка уверенность, что он всегда будет понят. Однако это убеждение довольно опасно, так как оно повышает риск развития депрессивного расстройства и изолированности.

Последний фактор способен вызвать социофобию, для которой в целом характерно нежелание видеть реальных людей, добавила эксперт.

"Также есть дети, воспитанные родителями с нарциссическим типом личности. В таком случае ИИ только усугубляет ситуацию: ребенок привыкает к ответам в любое время суток и моментальной реакции. А когда он сталкивается с реальностью, у него возникают трудности: приходится ждать собеседника. Из-за этого возникают проблемы с коммуникацией", – заключила Кардиакос.

Также в последнее время растет количество детей с психическими расстройствами, которые могут усугубиться из-за общения с ИИ, рассказала Москве 24 врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова.





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт Взаимодействуя с ботами, у подростков формируется иллюзия беспроблемного общения. Но в настоящей жизни такое невозможно, поскольку нельзя ничего спрогнозировать.

Эксперт добавила, что такая видимость коммуникации усугубляет уже имеющиеся расстройства: как тревожное, так и депрессивное.

