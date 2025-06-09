Эксперт Петровская: порядка 10% обращений к психологу – последствия общения с ИИ

Чат-бот ChatGPT сводит людей с ума, утверждают пользователи Сети. По их словам, нейросети не только заменяют психолога и любимого человека, но и заставляют некоторых почувствовать связь с Богом. В причинах помешательства разбиралась Москва 24.

"Бот – это Бог"

Пост с заголовком "Психоз, вызванный ChatGPT" появился на одном из интернет-форумов в начале июня. В нем девушка утверждает, что из-за использования нейросетей ее парень фактически сошел с ума. В частности, после общения с искусственным интеллектом (ИИ) мужчина стал выдавать себя за "сверхчеловека, который развивается с безумной скоростью". Более того, благодаря чат-боту мужчина якобы "излечился" от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и даже перестал принимать лекарства.

Также, по ее словам, ИИ называл парня новым мессией, что заставляло его плакать от переизбытка чувств.





пользовательница интернет-форума Он начал говорить мне, что помог своему ИИ обрести сознание и что чат-бот теперь учит его говорить с Богом. Иногда он говорил, что бот – это Бог или же что он сам Бог.

Беседуя с журналом Rolling Stone, она уточнила, что молодому человеку хватило 4–5 недель общения с нейросетью, чтобы появились первые тревожные звоночки. Похожую историю изданию рассказала и 41-летняя сотрудница сферы образования: ее любимый человек настолько увлекся общением с ИИ, что это привело к разводу.

"Он считает себя аномалией. Это, в свою очередь, означает, что он наверняка родился не просто так. Якобы он особенный и может спасти мир", – рассказала она журналистам.

Странные мысли не покинули мужчину даже во время бракоразводного процесса. Встретившись с экс-супругой, он заявил, что в еде содержится мыло. Также мужчина опасался, что за ним могут следить.

Известны и случаи, когда люди влюбляются в искусственного помощника. К примеру, 28-летняя жительница США выдумала себе парня, которого назвала Лео, сообщала газета The New York Times в январе 2025 года. Причем девушка не считала его настоящим, что не мешало ей скучать по "возлюбленному" и даже разговаривать на интимные темы. Пользовательница даже купила подписку за 200 долларов, чтобы общение шло без всяких ограничений по количеству символов.

"Решение проблемы буквально падает сверху"

С чат-ботами нужно уметь обращаться, чтобы не быть "мартышкой с гранатой". Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

Она отметила, что сверхкомпьютер стал не только умным, но и понимающим. Из-за этого некоторые пользователи начинают верить всему, что им транслируют, и в итоге перестают относиться к ИИ как к обычной программе.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Есть и другой момент: общение с чат-ботами вызывает мнительность. По моим оценкам, сейчас порядка 10% обращений к передовому психологу – последствия общения с ИИ. Это можно назвать зарождением новой пандемии. Люди начинают испытывать в себе сомнения, наделяя нейросети экспертными, немного даже волшебными качествами: решение какой-то проблемы буквально падает сверху.

В итоге человек начинает воспринимать искусственный интеллект как психолога или гуру, после чего наделяет его мистическими функциями. При этом общаться с "машиной" гораздо проще, чем с человеком, так как не приходится испытывать тревожность, пояснила Петровская.

При этом есть люди, которые наиболее подвержены влиянию искусственного интеллекта, предупредила эксперт.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Самыми уязвимыми являются дети и подростки. Они перестают прибегать к бумажным источникам информации и используют "умного помощника" в обучении, что сразу нарушает все взаимодействие с миром.

Также в группу риска попадают те представители молодежи, которые "отключают" критическое мышление или испытывают сложности в общении с окружающими. Под "удар" могут попасть и люди старшего возраста, которые уже освоили технологию, считает нейропсихолог.

В то же время чат-боты не способны свести с ума ментально здорового человека. Проблемы могут возникнуть только у людей с предрасположенностями к психическим заболеваниям, заключила Петровская.

