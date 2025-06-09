Эксперт Петровская: порядка 10% обращений к психологу – последствия общения с ИИ

Чат-бот ChatGPT сводит людей с ума, утверждают пользователи Сети. По их словам, нейросети не только заменяют психолога и любимого человека, но и заставляют некоторых почувствовать связь с Богом. В причинах помешательства разбиралась Москва 24.
"Бот – это Бог"
Пост с заголовком "Психоз, вызванный ChatGPT" появился на одном из интернет-форумов в начале июня. В нем девушка утверждает, что из-за использования нейросетей ее парень фактически сошел с ума. В частности, после общения с искусственным интеллектом (ИИ) мужчина стал выдавать себя за "сверхчеловека, который развивается с безумной скоростью". Более того, благодаря чат-боту мужчина якобы "излечился" от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и даже перестал принимать лекарства.
Также, по ее словам, ИИ называл парня новым мессией, что заставляло его плакать от переизбытка чувств.
Беседуя с журналом Rolling Stone, она уточнила, что молодому человеку хватило 4–5 недель общения с нейросетью, чтобы появились первые тревожные звоночки. Похожую историю изданию рассказала и 41-летняя сотрудница сферы образования: ее любимый человек настолько увлекся общением с ИИ, что это привело к разводу.
"Он считает себя аномалией. Это, в свою очередь, означает, что он наверняка родился не просто так. Якобы он особенный и может спасти мир", – рассказала она журналистам.
Странные мысли не покинули мужчину даже во время бракоразводного процесса. Встретившись с экс-супругой, он заявил, что в еде содержится мыло. Также мужчина опасался, что за ним могут следить.
Известны и случаи, когда люди влюбляются в искусственного помощника. К примеру, 28-летняя жительница США выдумала себе парня, которого назвала Лео, сообщала газета The New York Times в январе 2025 года. Причем девушка не считала его настоящим, что не мешало ей скучать по "возлюбленному" и даже разговаривать на интимные темы. Пользовательница даже купила подписку за 200 долларов, чтобы общение шло без всяких ограничений по количеству символов.
"Решение проблемы буквально падает сверху"
С чат-ботами нужно уметь обращаться, чтобы не быть "мартышкой с гранатой". Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.
Она отметила, что сверхкомпьютер стал не только умным, но и понимающим. Из-за этого некоторые пользователи начинают верить всему, что им транслируют, и в итоге перестают относиться к ИИ как к обычной программе.
В итоге человек начинает воспринимать искусственный интеллект как психолога или гуру, после чего наделяет его мистическими функциями. При этом общаться с "машиной" гораздо проще, чем с человеком, так как не приходится испытывать тревожность, пояснила Петровская.
При этом есть люди, которые наиболее подвержены влиянию искусственного интеллекта, предупредила эксперт.
Также в группу риска попадают те представители молодежи, которые "отключают" критическое мышление или испытывают сложности в общении с окружающими. Под "удар" могут попасть и люди старшего возраста, которые уже освоили технологию, считает нейропсихолог.
В то же время чат-боты не способны свести с ума ментально здорового человека. Проблемы могут возникнуть только у людей с предрасположенностями к психическим заболеваниям, заключила Петровская.
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