Психолог Романив дала советы, как побороть летнюю депрессию

Лето традиционно ассоциируется с отдыхом, ярким солнцем, морем и положительными эмоциями. Однако даже в это время года есть риск столкнуться с усталостью, апатией и депрессией. Как бороться с таким состоянием, расскажет Москва 24.

Что такое летняя депрессия

Летняя депрессия является формой сезонных аффективных расстройств (САР). Это не самостоятельное заболевание, а разновидность большого депрессивного расстройства. При этом его симптомы различаются исходя из времени года, рассказало издание "РБК Тренды". Например, зимой человек может ощущать слабость и безучастность, в то время как летом происходит чрезмерное возбуждение. Это обусловлено изменениями климата и погоды.

О летнем САР, вызванном сезонными изменениями, впервые рассказали психиатры Норман Розенталь и Томас Вер еще во второй половине двадцатого века. Они отмечали, что большое количество света в совокупности с жаркой погодой и повышенной влажностью становились причинами переутомления, излишней раздражительности и агрессии.

Наиболее распространенными симптомами летней депрессии являются проблемы с засыпанием, снижение концентрации, эмоциональные качели, потеря аппетита, а также психомоторные нарушения, такие как беспокойство и суетливость.

Почему возникает летняя депрессия

Факторы, провоцирующие появление депрессии летом, разделяют на два типа: физиологические и социальные, поясняет сайт Национального исследовательского института дополнительного образования и профессионального обучения. К первой группе относятся избыточный свет, который снижает уровень выработки гормона сна мелатонина; жара и длинный день, на фоне которых происходят трудности со сном, потеря аппетита и недостаток энергии, а также повышенная активность насекомых, укусы которых вызывают аллергические реакции и дискомфортные ощущения.

Социальными факторами САР летом являются недовольство собственным внешним видом, сравнение своей активности с времяпрепровождением других в социальных сетях, боязнь упустить быстротечную пору, а также игнорирование своих истинных потребностей. Отмечается, что на фоне таких мыслей особенно сильно страдает психика женщин, людей в возрасте от 16 до 40 лет и тех, кто живет в жарких регионах.

Как бороться с летней депрессией

Важно понимать: только специалист может оказать квалифицированную помощь при САР, однако есть общие рекомендации, которые могут облегчить некоторые проявления депрессии, отмечают специалисты.

Регулярно охлаждайтесь. Для этого можно прибегать как к помощи кондиционеров и вентиляторов, так и принять контрастный душ. Если такой возможности нет, рекомендуется искупаться в водоеме или зайти в прохладное помещение, например в торговый центр. Также облегчить состояние могут тень и зонтики, укрывающие от солнечных лучей.

Минимизируйте количество света. В этом помогут специальные светонепроницаемые шторы, которые улучшают качество сна, а также отказ от использования гаджетов за один-два часа до ночного отдыха.

Скорректируйте распорядок дня. Несмотря на желание успеть воплотить в жизнь все задуманные планы, стоит отказаться от перенасыщенного расписания и немного разгрузить день. Также следует избегать слишком позднего отхода ко сну, рассказала психолог Ольга Романив изданию Marie Claire. Повышенная активность и отчаянные попытки веселиться во что бы то ни стало могут спровоцировать возникновение усталости, измотанности и даже апатии.

Не сравнивайте себя с окружающими. Такая привычка зачастую становится главным фактором, провоцирующим подавленное настроение. Вместо того чтобы следить за чужой насыщенной жизнью, психолог порекомендовала заняться чем-то полезным. Например, найти хобби, которое будет приносить радость, будь то чтение книг, йога или картины по номерам. Благодаря этому времени на грусть не останется.

Физическая активность. Прогулки летними вечерами, утренние пробежки, или танцы помогают улучшить настроение. Важно не переусердствовать и не пытаться заняться всем и сразу, предупредила Романив. Психолог посоветовала уделить внимание плаванию в бассейне, которое к тому же временно спасет от жары и позволит держать себя в тонусе.

