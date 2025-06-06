06 июня, 16:30Общество
На ВДНХ дали старт международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"
На ВДНХ у фонтана "Дружба народов" дали старт международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии". Проект объединяет ученых, деятелей культуры и представителей деловых кругов 5 стран. Участие примут Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Участникам экспедиции предстоит преодолеть более 8 тысяч километров и посетить 30 городов. На всех этапах путешествия будут проводиться научные семинары, презентации, бизнес-форумы, встречи с жителями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.