На ВДНХ дали старт международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"

На ВДНХ у фонтана "Дружба народов" дали старт международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии". Проект объединяет ученых, деятелей культуры и представителей деловых кругов 5 стран. Участие примут Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Участникам экспедиции предстоит преодолеть более 8 тысяч километров и посетить 30 городов. На всех этапах путешествия будут проводиться научные семинары, презентации, бизнес-форумы, встречи с жителями.

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