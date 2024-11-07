SCMP: в Китае блогер начала есть корм для свиней ради экономии денег

Фото: Weibo/@上游新聞

Блогер из Китая Конг Юйфэн начала питаться кормом для свиней, для того чтобы сэкономить деньги. Об этом пишет South China Mornig Post.

Как отметила Юйфэн, такой рацион не только экономнее, но и полезнее еды навынос. По словам блогера, она тратит на корм для свиней 0,4 доллара в день. Он содержит соевые бобы, арахис и кукурузу, также он "полностью натуральный" и с высокой концентрацией белка.

При этом девушка поделилась, что у такой еды неприятный вкус. Сама Юйфэн советует не повторять за ней, так как это небезопасно.

Эксперты в области питания подчеркнули, что такой рацион может привести к серьезным дефицитам питательных веществ.

Ранее китайский блогер Пань Сяотин скончалась во время стрима, съев 10 килограммов еды. Девушка была известна своими 10-часовыми кулинарными марафонами. По информации китайских СМИ, вскрытие показало, что ее желудок был деформирован из-за непереваренной пищи.