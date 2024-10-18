Пользователи соцсетей раскритиковали блогера за подтягивания на священных воротах в Японии

Фото: x.com/Masa

Чилийскую гимнастку и блогера Марию Банус раскритиковали пользователи соцсетей после публикации видео, где она подтягивается на священных синтоистских воротах в Японии. Об этом сообщает NDTV.

На опубликованных кадрах девушка подтягивается, уперевшись в традиционные ворота синтоизма, символизирующие границу между миром земным и священным. После критики со стороны пользователей женщина убрала из соцсетей свой пост. Спустя время она выложила на своей странице извинения, объяснив, что не хотела никого обидеть и сожалеет о своих действиях.

"Пожалуйста, перестаньте писать мне плохие сообщения и комментарии. Мне очень жаль, я сделала это не подумав", – уточнила блогер.

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