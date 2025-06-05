Паломники со всего света приедут в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. В этом году он проходит с 4 по 9 июня. По сообщениям властей, в королевство прибыли уже более 1,5 миллиона верующих.

Почти 100 тысяч сотрудников вместе с правоохранителями проверяют у паломников специальные разрешения. В 2024 году во время хаджа много верующих погибло от обострения хронических болезней и обезвоживания. Оказалось, что более 80% из них находились в Мекке нелегально.

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