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05 июня, 10:15

В мире

Паломники со всего света приедут в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

Паломники со всего света приедут в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

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Паломники со всего света приедут в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. В этом году он проходит с 4 по 9 июня. По сообщениям властей, в королевство прибыли уже более 1,5 миллиона верующих.

Почти 100 тысяч сотрудников вместе с правоохранителями проверяют у паломников специальные разрешения. В 2024 году во время хаджа много верующих погибло от обострения хронических болезней и обезвоживания. Оказалось, что более 80% из них находились в Мекке нелегально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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