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21 июня, 08:45

Происшествия

Новости мира: более тысячи человек погибли во время хаджа в Мекке

Новости мира: более тысячи человек погибли во время хаджа в Мекке

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Число погибших мусульман во время паломничества в Мекку превысило тысячу человек. Среди них – четверо россиян. Такие данные приводят информагентства со ссылкой на властей Саудовской аравии. Причиной трагедии стали жара и давка, а также большое количество паломников-нелегалов.

Тем временем в НАТО избрали нового генерального секретаря. По итогам единогласного решения им стал Марк Рютте, который покинет пост премьер-министра Нидерландов. В должность он заступит 2 октября, за месяц до начала выборов в США. Некоторые аналитики считают его приближенным Трампа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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