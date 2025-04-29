Ученые из Бостона вырастили человеческие зубы у свиньи

Биоинженеры стоматологической школы Университета Тафтса в Бостоне сообщили об успешном эксперименте – им удалось вырастить человеческие зубы в челюсти свиньи. Для этого ученые использовали смесь клеток человека и мини-пига. Через три месяца у животного сформировались полноценные зубы.

Эксперты считают, что в будущем технология может позволить отказаться от имплантов и протезов. Однако российские специалисты предупреждают – внедрение таких разработок в клиническую практику займет не меньше 10 лет из-за необходимости длительных испытаний.

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