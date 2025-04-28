Вагоны в стиле машин скорой помощи появились на синей линии метро

В Москве запустили поезд, посвященный сотрудникам скорой медицинской помощи. Вагоны оформлены в стиле машин экстренной службы, а внутри размещены истории о медиках и факты о работе службы. Проект реализован в честь профессионального праздника медицинских работников.

Перед запуском поезд осмотрели сотрудники скорой помощи и заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Первых пассажиров тематического состава встречают сотрудники скорой помощи. Медицинский поезд будет курсировать на синей линии метро еще полгода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.